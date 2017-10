Padres de Dafne dicen que para verla han sufrido humillaciones

By Redaccion El Heraldo SLP on 24 octubre, 2017

“Me dieron muchas ganas de ir al baño, vi que cayó algo, cuando voltee vi que ya tenía sangre, voltee y vi que era un bebé”, explicó Dafne.

Desde el Cereso de San Juan del Río en Querétaro, Dafne Mcpherson quien está presa desde hace más de dos años, contó que ella no sabía que estaba embarazada, que meses atrás entró en tratamiento por el hipotiroidismo que le detectaron y que los médicos tampoco le diagnosticaron un embarazo. Que lo supo hasta el día en que perdió al bebé.

A mi bebé nunca lo sacaron de Liverpool. A mí me llevaron una hora después, a mi bebé le estaban dando oxigenación, ya no recogieron a mi hija, la dejaron ahí”, detalló Dafne Mcpherson.

Seis meses después de este parto, al salir de su trabajo, Dafne fue detenida y sentenciada a 16 años de cárcel. Desde entonces, su hija de seis años no sabe que su mamá está detenida.

Ella sabe que está en un hospital, no le hemos dicho la verdad”, expresó el papá de Dafne.

No puedo estar con mi hija, es lo que más me duele, solamente puedo hablar con ella, no puedo abrazarla, siempre me pregunta que cuándo voy a llegar, que cuando voy a estar con ella, que ya tiene micho tiempo que ella no paso ninguna fiesta con ella, me siento como incompleta” mamá de Dafne.

Sus familiares aseguran que la detención es injusta, y que Dafne nunca se escondió de la autoridad.

Les pediría a los magistrados que revisen bien el caso, mi hija es inocente. Tengo que estar tranquila, no me acostumbro a verla ahí. Me da mucho coraje que no la hayan defendido”, dijó la mamá de Dafne McPherson.

Los padres de Dafne denuncian también que han sido humillados al entrar a la cárcel a visitar a su hija.

Al entrar nos desvestimos todos, toda la pantaleta hasta las rodillas, a veces nos ponen a hacer tres sentadillas de frente y de espaldas, pero normalmente son tres de frente, humillante, pero tengo que entrar a ver a mi hija, yo lo hago por instinto, llego a quitarme la ropa, me bajo los calzonzillos, hago mis sentadillas, me visto, explicó Edna Veloz, mamá Dafne McPherson.

La defensa de Dafne espera que antes de que los magistrados de Querétaro se vayan de vacaciones en diciembre, resuelvan la situación de Dafne y después ellos se darán a la tarea de responsabilizar a quienes aseguran son los verdaderos culpables.

Se va a demandar, claro, a la empresa y a la Fiscalía General del Estado por violaciones de género a Dafne”.

Yo no la maté, yo no la maté, yo no la maté, solo que no supe reaccionar”, Dafne.