Perdí la esperanza con Trump sobre cambio climático: Al Gore

El exvicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz en 2007, Al Gore, lamentó el desinterés de Donald Trump por combatir el cambio climático y la salida del país norteamericano del Acuerdo de París.

El también candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el 2000, tuvo pláticas con Donald Trump para tratar temas ambientalistas, pero el discurso del presidente no ha cambiado.

Pensé que habría oportunidad de que entrara en razón, pero estaba equivocado. Cuando dio su discurso sobre el Acuerdo de París no volví a tener contacto con él, no iba a perder más el tiempo en eso, pero no tengo mucha esperanza de que quiera cambiar de idea, espero estar equivocado”, advirtió.