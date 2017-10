Asesinaron a Jazmín porque era su jefa y no querían pagarle tanda

Para no pagarle una tanda decidieron matarla. Jazmín Contreras López, de 19 años, originaria de Mazatecochoco, Tlaxcala fue víctima de dos compañeros de trabajo identificados como Oscar “N” y Miguel “N”, ambos de 24 años.

Además de ser su jefa en una fábrica de telas en la misma población, Jazmín, era familiar de uno de ellos y había aceptado entrar a una tanda de 14 mil pesos, la cual no le fue entregada a tiempo por los sujetos, quienes planearon desde una semana antes matarla para no pagarle.

El motivo aparente hasta ahorita de las investigaciones que tenemos fue precisamente porque participaron en una tanda y cuando a ella le llegó el momento que tenían que entregarle su dinero no se lo dieron y es posible que haya exigido y como no tenían dinero decidieron entonces entre los dos dar muerte a Jazmín”, aseguró Tito Cervantes, procurador de Justicia de Tlaxcala.

Familiares de Jazmín, exigen que estos sujetos reciban una condena ejemplar, ya que actuaron con total alevosía y ventaja.

Ellos se aprovecharon de ser dos hombres, disque hombres ya que yo no puedo llamarles hombres, yo los llamo unos cobardes porque entre los dos agarraron a mi esposa y la asfixiaron, bueno le hicieron muchas cosas”, advierte el esposo de la víctima.

Para el marido de Jazmín estos momentos han sido muy difíciles, ya que acabaron con sus planes de vida que tenían ambos.

Este sentimiento no se lo deseo a nadie estas acostumbrado a tu pareja a que por las noches te abrace antes de dormir o tú la abraces y en estas circunstancias cierras los ojos sientes que te abraza y no ves a nadie, igual todas las actividades que haces en tu día y ya no las vuelvas hacer. Planes que tenías y que cosas que te hacen otras personas te quieten todos tus planes que vas haciendo”.