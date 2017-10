Trump es relevante, pero no importante en materia ambiental: Al Gore

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, sostuvo que las decisiones del presidente Donald Trump son relevantes, pero no importantes en materia de políticas ambientales.

En charla con una agencia de noticias a nivel nacional a propósito del estreno en México de su documental “La verdad incómoda 2” en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el líder ecologista compartió que aun cuando Trump haya anunciado que Estados Unidos abandonará el acuerdo climático de París, bajo el derecho internacional, este país podría retirarse de los acuerdos el día siguiente a la próxima elección presidencial.

El ganador del premio Nobel de la Paz en 2007 reconoció que en un principio le preocupó esa aseveración porque temía que otros países utilizaran ese retiro como un pretexto para también retirarse, lo cual no ocurrió.

Al día siguiente, excepto por Siria, ratificaron los acuerdos de París y nuestros estados más grandes, California y Nueva York, entre muchos otros, nos dijeron: Seguimos en los acuerdos de París”, agregó el diplomático.

Indicó que antes y después de que Trump fuera electo presidente, platicó con él y “pensé que había una oportunidad realista de que entrara en cordura, pero me equivoqué (…) ya no he estado en contacto en él y no desperdiciaré mi tiempo”.

Aunque espera que alguien le muestre a Trump su producción audiovisual, mencionó que no hay poder humano que haga cambiar la opinión de alguien que persigue intereses especiales de quienes no les importa nada el cambio climático. “No tengo esperanza de que cambie, pero espero estar equivocado”, enfatizó.

Al Gore consideró en reiteradas ocasiones qué hay científicos que conocen la verdad, “pero dependiendo de las aportaciones que hagan las empresas a las campañas, se contamina la democracia. Hay pseudocientíficos que leen sólo los guiones de los grandes contaminantes”.

Sin embargo, sostuvo que esa situación no le preocupa tanto, ya que hay líderes que están adoptando leyes ambientales importantes, como India, que en poco tiempo se ha comprometido a utilizar sólo coches ciento por ciento eléctricos.

En ese sentido, llamó a los mexicanos para que usen su voz, voto y opción en la vida para impulsar los cambios necesarios en las políticas ambientales.

A lo largo de su trayectoria ambientalista, el Nobel 2007 ha realizado al menos 36 eventos de capacitación y ya tiene fechas para uno en México, donde participarán líderes ambientales los días 21, 22 y 23 de marzo.

“Una verdad incómoda 2” se estrena luego de una década de la primera entrega, comprobando que las predicciones sobre el cambio climático que suponía el material, se han cumplido.