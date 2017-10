Kate del Castillo revela que tuvo sexo con Sean Penn

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

Kate del Castillo hizo quizá la más explosiva de sus confesiones luego de haber revelado que se había reunido con ‘El Chapo’ Guzmán: que tuvo relaciones sexuales con el actor Sean Penn. “Nunca me enamoré de él; tuvimos relaciones sexuales.

Lo siento, pero ambos éramos adultos, solteros y algo estaba sucediendo, pero eso fue todo, eran negocios”, dijo Kate en el programa ‘Good Morning America’ al que asistió para promover el documental de Netflix, ‘Cuando conocí al Chapo’.Cuando le preguntaron por qué hasta ahora revelaba que había habido algo más que amistad entre ellos, la actriz respondió que “nadie me preguntó, y fueron tan estúpidos que todos pensaban que había tenido algo que ver con ‘El Chapo’ y nadie me preguntó, y no estoy fanfarroneando”, explicó la actriz mexicana.

Ahora ambos actores enfrentan una lucha a muerte por la “traición” que Kate considera le hizo el actor, quien la acompañó en 2015 a la entrevista con ‘El Chapo’ a México sin decirle que había pactado una nota con la revista ‘Rolling Stone’.