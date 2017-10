José José anuncia su regreso a los escenarios

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

José José anunció a sus seguidores que su salud ha mejorado considerablemen te luego del tratamiento que recibe contra el cáncer de páncreas.

En una entrevista para el programa ‘Hoy’, ‘El Príncipe de la Canción’ sostuvo que su regreso a los escenarios será el próximo año.

“Estoy en la parte final de mi tratamiento, lo he llevado al pie de la letra, me dieron permiso de trabajar; primero Dios, el año que viene volveremos al escenario”.

Agradeció el cariño y los mensajes de apoyo que recibe a diario de sus seguidores. “Los amo profundamente, son mi familia, gracias a ellos, una vez más he salido adelante”.

En los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre su salud y los proyectos.