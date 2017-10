Firme la ley electoral en SLP: Congreso del Estado

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

Se garantizará que los comicios sean transparentes, equitativos y que fomenten la participación ciudadana

San Luis Potosí enfrentará el proceso electoral con una Ley Estatal Electoral firme que dará certeza y precisión a los candidatos, partidos políticos y a las propias instituciones electorales para garantizar comicios transparentes, equitativos y que fomenten la participación ciudadana.

La LXI Legislatura logró impulsar reformas en materia electoral con la participación y acuerdos de las diferentes fracciones parlamentarias, que dieron como resultado una Ley Electoral que dará certidumbre en todos los aspectos del proceso electoral, ya que logró superar tres impugnaciones presentadas contra las reformas realizadas, dos de ellas por MORENA y una por el Partido Conciencia Popular.

Javier Montalvo Pérez, coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas, informó que “la Ley Electoral de San Luis Potosí se encuentra firme, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las impugnaciones presentadas por el partido MORENA a nivel nacional en contra de la Ley Electoral del Estado y Ley de Justicia Electoral; así como la que presentó el Partido Conciencia Popular como acción de inconstitucionalidad.

“El pasado 18 de agosto, la Suprema Corte de la Nación resuelve y somos, junto con el estado de Querétaro, los únicos estados que van con leyes completas en materia electoral, es muy importante esta determinación que toma la Suprema Corte de Justicia porque no solamente avala el tema de que en San Luis Potosí hubo acuerdos unánimes, sino que también todo lo realizado versa sobre una constitucionalidad y da certeza y precisión no solo a partidos políticos, candidatos, sino también a las propias autoridades electorales de que las normas que van a regir en este proceso electoral del 2018 se encuentran totalmente válidas y no tendrán un ápice de duda respecto a la constitucionalidad de ellas”, señaló.