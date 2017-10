Bella Hadid también enseña en las redes sociales

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

La modelo californiana de 21 años, Bella Hadid, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con una sugerente blusa transparente, en pleno vuelo en helicóptero por Nueva York.

La imagen de la ex de The Weeknd hubiera sido una más en su egoteca virtual de no ser porque decidió usar un sobrio traje de dos piezas color beige de Paco Rabanne, sin sujetador, y eso sí que no pasó desapercibido en la instantánea.

La hija de los multimillonarios Mohammed y Yolanda Hadid suele acaparar los flashes por los desinhibidos atuendos que elige en sus presentaciones públicas.

Sus escotes y atrevidos vestidos siempre son de lo más esperado en cada alfombra roja que pisa Hadid.

El pasado 9 de octubre, fecha de su cumpleaños 21, Hadid publicó en Instagram para sus 15 millones de fans su cvaporoso atuendo en ese momento: una casi inexistente tanga de hilo dental y un crop top.