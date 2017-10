Activistas analizan Ley General Sobre Desapariciones Forzadas

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 octubre, 2017

El representante legal de la Asociación de Derechos Humanos Samuel Ruíz, Ricardo Sánchez García señaló que la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares tiene algunas limitaciones pero es un avance que haya un marco jurídico para atender los casos que se presentan en el país.Esto, después de que la Cámara Baja aprobará la Ley General de Desaparición Forzada, que involucra a agentes del Estado, y las desapariciones perpetradas por particulares, con 397 votos a favor del pleno legislativo, tras más de dos años de discusiones.

“La ley trae la limitación de que no se aprobó un artículo que estamos solicitando que ante una desaparición forzada pudiéramos ingresar por ejemplo a zonas militares donde sabemos que hay patios o sospechamos o se ha demostrado a través de la historia que hacen inhumaciones clandestinas a los opositores al régimen, que ese dio en los años 70 pero no quiere decir que ya no se haga”, indicó.Finlmene agregó que en esta ley también se incluyó a los particulares porque a veces las autoridades se lavaban las manos señalando que fue el crimen organizado, y esto pese a que el estado siempre participa aunque sea por omisión.