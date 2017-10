Scorpions recopila sus mejores baladas

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 octubre, 2017

La banda alemana de hard rock Scorpions seleccionó las mejores baladas de rock para su nueva producción discográfica que saldrá a la venta el 24 de noviembre próximo.

Se trata de Born to touch your feelings–best of rock ballads, placa que estará disponible en todo el mundo en CD y LP doble, así como en descarga y stream.

Mikael Nord Andersson y Martin Hansen son los productores del material, el cual nació durante el concierto que el grupo ofreció ante más de 20 mil fans en el Madison Square Garden.

Tras casi una hora de show, el vocalista Klaus Meine entonó Wind of change, tema que generalmente no aparece en sus setlist y que el público cantó a capella, se informó en un comunicado.

Ante la grata repuesta, fue así que Scorpions, agrupación fundada hace más de 50 años, decidió poner sus mejores cortes en un solo álbum. “Hoy en día las baladas son el pináculo de la música rock”, aseguró Meine.

Además de incluir dichas canciones, la placa ofrecerá algunas sorpresas para los fans con Gypsy life, Eye of the storm y When the smoke is going down.