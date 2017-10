Casi 500 cajas de McDonald’s coleccionadas por este hombre

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 octubre, 2017

Y aún así, el hombre que se reúne con nosotros en Jacou, un suburbio de Montpellier al sur de Francia —en el McDonald’s frente a su trabajo— no es nada parecido al estereotipo del “nerd gordo”. Zaka tiene 28 años y lleva barba de tres días, sombrero vaquero, una camisa a cuadros medio abierta y tirantes: una agradable mezcla de granjero bávaro y hipster. Mientras hablamos, juega con un poco de masilla adhesiva para concentrar su energía. “No soy un hombre común; tan sólo la manera en cómo me veo hace que la gente se me acerque. Y luego cuando me preguntan a qué me dedico —cazador de tormentas y coleccionista de cajas de McDonald’s— es cuando más se sorprenden”. En resumen, eres quien

Zaka ordena mientras nos cuenta todo sobre el nuevo sistema de servicio que adoptaron en McDonald’s. En su mano sostiene una carta de geolocalización, con la cual los empleados sabrán exactamente dónde estamos sentados. Nos sentamos bajo el sol para esperar su refrigerio favorito, coca y un cigarro. Es todo lo que le gusta.

Su hobby nació —¿en dónde más?— en Estados Unidos. Hace siete años, mientras estaba de intercambio, Zaka no podía imaginarse regresando a casa sólo con un imán o un globo de cristal navideño como souvenir.

“Me dije a mí mismo, Serge, ¿en qué te hace pensar en Estados Unidos? Fácil: vaqueros y hamburguesas. Así que, ve a comprar un sombrero del viejo oeste y guarda la caja de una Big Mac”. El nuevo look recibió la aprobación de sus amigos y ahora la caja de McDonald’s está pegada en su pared, como si fuera una postal.

La diversión podría haber terminado ahí. Pero la verdadera pasión de este hombre es la cereza del pastel; o deberíamos decir, el pepinillo en la hamburguesa: Zaka es un cazatormentas. Fascinado por los relámpagos, se unió a InfoClimat—la asociación líder en meteorología— a la edad de 13 años. Después se convirtió en un estudiante brillante de agroclimatología, habiendo concluido sus estudios hace poco con una tesis.

Hoy en día, Zaka es investigador para una compañía naciente que inventa herramientas agrícolas; idea formas de hacer que las plantas hablen y medios basados en el tiempo para conocer sus necesidades. Pero sobre todo, viaja alrededor del mundo en busca de relámpagos. Y bueno, ¿qué mejor pretexto para coleccionar cajas de hamburguesa?

Zaka nos lleva de regreso a su hogar, donde por fin nos muestra su colección de empaques: 495 cajas de hamburguesa diferentes, originarias de 44 países distintos. “Tengo una base de datos donde escribo todo: país de origen, edición limitada y así”. Amigos suyos alrededor del mundo le traen cajas nuevas y otras personas de todos los países le mandan otras más.

“Que yo sepa, no hay nadie como yo en el mundo”, dice Zaka sonriendo. Desenvuelve algunas de sus mejores piezas, casi todas “artículos para coleccionistas”: una McNutella, traída de Italia; la McChoucroute —tres salchichas, un filete y sauerkraut (chucrut)— de Alemania; la McRaclettefrancosuiza; y la McArabia de Líbano.

“McDonald’s tiene mucha imaginación. Pueden adaptarse a las características de cualquier lugar: las sopas en Portugal, el pollo Maharaja Mac de la India —que es un remake de la clásica Big Mac, pero con pollo, claro—. O también tienes la Quebec, donde los anglicismos están prohibidos, así que la Happy Meal (Cajita Feliz) es en realidad ‘ Joyeux Festin'”.