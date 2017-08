.- EPN inaugura ciclo escolar en Aquismón *.- En Xilitla frenan ecocidio, no el hambre *.- Ni truco ni trampa en la ASE

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 agosto, 2017

Con bombo y platillo, aunque solo un par de horas, el Presidente Enrique Peña Nieto vino al corazón de nuestra huasteca, Aquismón, para iniciar oficialmente el nuevo ciclo escolar 2’017-2018 en la escuela Tenek “Esfuerzo Indígena” de San Pedro de las Anonas.

La visita presidencial tuvo muchos simbolismos. El principal: dar un mensaje de apoyo al gobernador Juan Manuel Carreras con la confirmación de la carretera Valles-Tamazunchale y reconoc4er a SLP como el Estado donde más ha avanzado la reforma educativa.

EPN acudió al ritual de inicio de clases en compañía del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, el Secretario General del SNTE Juan Díaz de la Torre, el gobernador Juan Manuel Carreras López; el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la alcaldesa de Aquismón, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, una huasteca de altos vuelos y mucho arrastre, que podría escribir su propia historia en las próximas elecciones del 2018.

NUÑO CUMPLE

El evento se realizó en la Escuela de tiempo completo donde en la primera ceremonia del año, los niños de la comunidad estrenaron uniformes cortesía de la SEP y el Gobierno del Estado para entonar el Himno Nacional Mexicano en tenek, su lengua materna, para solaz de sus visitantes.

También andaban por ahí: Jorge Vega Arroyo, presidente de la CEDH; Marcelo Larricq, asistente técnico de la Unión Europea y la Astrónoma Julieta Ferro, entre otros distinguidos invitados. Esta fue la primera vez que un Presidente de México da el banderazo de inicio al nuevo ciclo escolar en nuestra entidad y el mérito obedece a que somos el Estado donde más se ha avanzado en la Reforma Educativa. En ese marco, EPN dijo que su administración terminará uadruplicando las inversiones de Fox y Calderón en infraes5tructura educativa pues, de 20 mil millones que aplicó cada uno de ellos en sus respectivos sexenios, el suyo terminará con 80 mil millones de pesos, lo que permite ahora que más de la mitad de los planteles de educación básica del país hayan tenido alguna reparación u obra nueva.

CARRERAS PRESUME APP

EPN y Nuño Mayer entregaron a los niños de la primaria “Esfuerzo Indígena” un Aula de Medios equipada con 30 computadoras, misma que el titular de la SEP les había prometido el año pasado, cjunto con los uniformes nuevos que estrenaban los niños y niñas de la escuela, que es de tiempo completo.

Ahí, el gobernador Carreras presentó (presumió más bien) ante al Presidente Peña Nieto la Plataforma Digital Educativa y la Aplicación Digital CALIFICACIONES-SLP, que permite a los padres de familia consultar gratuitamente las calificaciones de sus hijos, imprimir los certificados de terminación de estudios, recibir avisos de la autoridad educativa y consultar los calendarios escolares vigentes, que sólo funciona en nuestra entidad, por lo que la puso a disposición de la SEP para que la implemente en el resto del país.

En contraste. en ésta capital el regreso a clases se vio alterado con los abusos y amenazas de directores de planteles quienes, no dejaron entrar a alumnos con el uniforme incompleto o sin cubrir la “cuota voluntaria” de padres de familia amenazándolos con no entregarles sus libros gratuitos de texto, si más adelante todavía no la pagan.

¿Y LOS AMADOUNIFORMES APÁ?

De igual forma, 5 mil alumnos, de los 32 mil que tiene el Cobach, manifestaron su inconformidad porque esta es fecha que no les entregan sus uniformes reglamentarios, pagados hace más de un año al entonces director general, Amado Vega Robledo.

Datos de las asociaciones de padres de familia sostienen que uno00 jovencitos se graduaron sin haber recibido las vestimentas. Mientras que 5 mil más, de tercer y quinto semestre las siguen esperando y por ello desentonan con el resto de sus compañeros. Algunos padres han optado por comprar otros, pues uniformados les dura más sus otras ropas, mientras que otros se mantienen esperándolos pues, “las cosas no están para esos robos”, y no tardan en ir a reclamar pues, ¡los pagaron hace más de un año!. Al costo.

TURISMO SUSTENTABLE

Pues nada, que ahora que finalmente el gobernador Carreras intervino para que Semarnat reculara y suspendiera legalmente la tala de +arboles en la “sierra de niebla” de Xilitla, se deben buscar urgentemente otras opciones para los ejidatarios dispuestos al ecocidio para que puedan subsistir.

Basta contemplar una postal de la zona para quedar subyugados por su belleza. No sería errado cambiar su vocación maderable, a por ejemplo, una oferta de turismo ecológico sustentable, tan de moda especialmente entre los europeos.

Xilitla ya de por si es bella, sumarle un atractivo más y explotar el potencial turístico de su sierra de niebla, tal vez consiga más ingresos y satisfacciones a sus ahora empobrecidos habitantes.

Hay que apoyarlos para que ellos también apoyen al resto de la humanidad, porque eso es lo que significa preservar esta sierra. Turismo y Sedeco tienen la palabra.

SIN TRUCO

Y no sin antes congratularnos del anuncio del ingeniero Fernando Chávez, plurinominal del PRI y uno de los pocos diputados serios y respetables de la LXI Legislatura, en torno a que en el proceso de elección al nuevo Auditor o Auditora Superior del Estado, ASE, no habrá trucos ni recomendados, “el objetivo es elegir a un ciudadano probo, con trayectoria intachable, que no tenga intereses partidistas y que garantice la revisión transparente y a fondo de todos los entes auditables”, lo que harán tan pronto reanuden sesiones, el próximo 15 de septiembre; aquí nos leemos el próximo domingo, cuando culminará, entre la belleza de los fuegos artificiales la FENAPO 2017, una fiesta que llegó éste año no sólo a discapacitados, también a los internos del Penal de La Pila y muchos más. ¡Feliz Día de San Luis!.