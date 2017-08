En estado de descomposición localizan cadáver de desconocido, en Rioverde

By Redaccion3 on 22 agosto, 2017

En estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre, estaba a un lado de la carretera 70, Tampico-Sánchez Román, a la altura de la Unidad Habitacional Infonavit-Los Naranjos, en Rioverde. Acudieron agentes ministeriales a iniciar las investigaciones.

Fueron trabajadores quienes realizaban trabajo de desyerbe en los costados de la mencionada carretera, quienes descubrieron el cuerpo cuando realizaban esa labor, se encontraba a una distancia aproximada de 10 metros de la carpeta asfáltica, entre la yerba.

Después del descubrimiento del cadáver, de inmediato se dio aviso a la policía y acudieron agentes ministeriales para iniciar el procesamiento de la escena. No fue posible apreciar huellas de violencia, de acuerdo a los primeros datos reportados.

El ahora occiso contaba con entre 35 y 40 años de edad, de complexión robusta y moreno claro, no traía camisa y como seña particular se dijo tiene un tatuaje en el hombro izquierdo con la figura de una mujer con sombrero, de aproximadamente 1.76 Mts. Con barba, no traía ropa interior, tampoco calzado ni calcetines, vestía únicamente un pantalón de mezclilla.

Cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo se encuentra una gasolinería, a donde los agentes policiales acudieron para entrevistar a los empleados y saber si acaso habían visto al ahora occiso en ese lugar.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo para ser llevado al Servicio de Medicina Legal y establecer, a través de la autopsia, las causas de su fallecimiento y en espera de ser reconocido por familiares y/o conocidos.