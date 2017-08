Abandonan cadáver en tambo, en Chicoloapan

By Redaccion El Heraldo SLP on 22 agosto, 2017

A simple vista no se le veían heridas; dentro del bote no había ningún otro objeto; El cadáver fue encontrado municipio de San Vicente Chicoloapan

Dentro de un tambo metálico abandonado en el municipio de San Vicente Chicoloapan fue hallado el cadáver de un hombre.

Ayer, policías recibieron la denuncia de que a la orilla de la carretera a Coatepec, a la altura del Circuito Exterior Mexiquense, en Ejidos de Chicoloapan, se encontraba el cuerpo.

Cuando los uniformados llegaron a ese sitio, en los límites con Ixtapaluca, descubrieron que el bote de metal estaba sobre un arroyo.

En el interior del recipiente estaba un hombre con los ojos vendados, maniatado y parcialmente cubierto con cobijas.

A simple vista no se le veían heridas. Dentro del bote no había ningún otro objeto. Afuera, a un metro de distancia aproximadamente, había una tina redonda de plástico azul y otra cuadrada de color rosa, entre otros trastos. Tras confirmar el deceso del hombre, de unos 35 años, se dio aviso a la Fiscalía de Homicidios en Neza, cuyos agentes y peritos acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo. Hasta ayer por la tarde el hombre no había sido identificado. Autoridades no descartan que haya sido llevado hasta el punto del hallazgo a bordo de un vehículo durante la madrugada.