Sancionarán a responsables de agresiones contra Uber’s

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 agosto, 2017

La empresa Uber en San Luis Potosí no ha presentado su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo indica actualmente la Ley, mientras esto no ocurra la dependencia no puede intervenir para regular este servicio, sentenció su titular Juan Ramiro Robledo López.

Además al referirse a los taxistas y concesionarios que participen en hechos violentos, dijo que cualquiera de las partes puede ser sancionados en cuanto se compruebe su participación. Aunque recordó que existen seis expedientes en curso ante la Procuraduría General de Justicia por los recientes hechos que se han protagonizado.

Expuso el funcionario estatal, que ante los sucesos que se han presentado al inicio de la celebración de la Feria Nacional Potosina entre operadores de Uber y el taxismo regulado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se encuentra en espera de que la plataforma se registre, tal y como lo marca la Ley, de acuerdo a las reformas que están por cumplir medio año de que fueron aprobadas por el Congreso del Estado.

De igual forma se dio a conocer que, por los citados hechos de violencia que se presentaron en las inmediaciones de la Fenapo entre Uber y el taxismo regulado, se está a la espera de la resolución que tengan seis expedientes que se encuentran abiertos en torno a estos casos.

Ahí podremos determinar, dijeron, la situación de concesionarios y/o choferes que pudieran haber participado y se les compruebe algún acto fuera de la Ley.

Asimismo, está el antecedente de que la empresa se ha amparado a nivel federal, como ya lo hizo en San Luis Potosí, para evitar ser regulada y en esa condición se encuentra en todo el país.