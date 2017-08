Piden a alcaldes agilizar la aprobación de las Reformas Constitucionales

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 agosto, 2017

La presidenta de la Comisión de Justicia de la LXI Legislatura, diputada Xitlálic Sánchez Servín, hizo un llamado a los 58 Presidentes Municipales para que agilicen la aprobación de las reformas Constitucionales en sus respectivos Cabildos a fin de que San Luis Potosí, cuente con la entrada en vigor del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, así como de la eliminación del fuero.

Expuso que el Congreso del Estado, cumplió con la aprobación de estas grandes demandas de la sociedad y ahora “el balón está en la cancha de las presidencias municipales”, quienes deberán de someter a su consideración de los Cabildos las reformas enviadas por el Poder Legislativo.

“Creo que San Luis Potosí se ha dado cuenta que el Congreso del Estado, tiene una amplia disposición por sacar de manera expedita algunos temas que se venían rezagando en otras legislaturas, por ello, en el caso del Sistema Anticorrupción le pedimos a los Ayuntamientos que lo turnen a los Cabildos para su aprobación”.

La legisladora Xitlálic Sánchez Servín, dejó en claro que mientras no se envíen al Congreso del Estado las minutas de las sesiones de Cabildo de al menos 31 Ayuntamientos, no se puede seguir avanzando en la creación del mismo sistema, “Al día de hoy, ya no es responsabilidad del Congreso del Estado, hoy el balón está en la cancha de los Ayuntamientos y tienen que asumir la responsabilidad como lo hizo el Congreso”.

Dijo, “los ayuntamientos tienen dos temas muy importantes que deben atender a la mayor brevedad como es el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción y la eliminación del fuero para que envíen lo más pronto posible al Congreso del Estado su resolución basada en sus sesiones de cabildo. Creo que es un tema que está demandando la sociedad potosina y hasta el momento ha sido poca la respuesta de los municipios en lo que se refiere el fuero”, concluyó.