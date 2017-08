Dirigentes del PT en SLP vividores de la política

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 agosto, 2017

Por: El Diablo Cojuelo

VIVIDORES DE LA POLÍTICA.- En verdad que resulta indignante el hecho de que los dos o tres dirigentes del PT, en este caso encabezada por el Diputado Plurinominal José Belmárez y el Regidor capitalino Mauricio Rosales, sigan lucrando y viviendo del membrete del minpartido y utilicen las prerrogativas que por ley les corresponde para darse la gran vida con el dinero del pueblo. Ni duda cabe, son militantes de un Partido del Trabajo, que no saben precisamente que lo que es trabajar y con sólo levantar el dedo en las sesiones del Congreso o Cabildo, piensan que ya desquitaron el millonario salarios que perciben.

COMILONAS EN RESTAURANTES DE LUJO.- La organización Ciudadanos Observando, reveló el excesivo gasto que por comidas meten los lideres petistas en la justificación de las prerrogativas que les entregan las autoridades electores, además de comprar, vitaminas y pastillas para adelgazar.

CAMIONETA DE LUJO.- También, por debajo del agua, los dirigentes potosinos petistas, adquirieron una camioneta de lujo, con valor de 340 mil pesos, la cual no se encuentra a nombre del partido. Al ser “balconeados” no les quedó más remidió que reconocer la adquisición de la unidad, pero dieron un pretexto por demás infantil sobre su uso: es utilizada “para pintar bardas”. Sin comentarios.

CERTEZA JURÍDICA- El gobernador Juan Manuel Carreras dio certeza jurídica a familias de Mexquitic de Carmona, al entregarles más de mil certificados parcelarios, derechos de uso común y títulos de propiedad. En este municipio se canalizan 75 millones de pesos en los programas de inclusión social PROSPERA y 65 y más.

MUJERES PRIÍSTAS.- En otro evento, por la noche, el gobernador señaló que en las mujeres y jóvenes está el triunfo electoral de 2018, para el PRI, durante reunión de trabajo con ONMPRI. En el evento llamó a las mujeres a seguirse capacitando, pues serán factor de triunfo en la próxima elección.

RECOMENDACIÓN EN PUERTA.- La CEDH prepara una recomendación a la Procuraduría de Justicia por asesinato, el pasado miércoles 28 de junio, de un joven y las heridas causadas a su hermana, en Prolongación Muños, a la altura de la Colonia Jacarandas, cometido por agentes Ministeriales, quienes tirotearon la unidad, luego que por temor y por no saber si eran policías o delincuentes, no se detuvieron al alto que les marcaron para “una revisión de rutina”.

CERO IMPUNIDADES.- El ombudsman potosino Jorge Andrés López, comentó que “la recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia marca específicamente “una investigación exhaustiva; que se realice de manera correcta la integración de la carpeta de investigación para eventualmente tener una causa penal y que no haya impunidad”.

HERMETISMO SOSPECHOSO.- Hasta el momento la Procuraduría de Justicia mantiene un hermetismo, que para la gran mayoría de la ciudadanía es muy “sospechoso” sobre los hechos, pues una versión oficial sobre lo ocurrido no ha sido dado, bajo el argumento de que se trata de una investigación en proceso. Lo único que se sabe es que los policías involucrados se encuentran bajo investigación y supuestamente separados del cargo.

LA FENAPO LLEGA A LA PENI.- Este domingo los reclusos del Centro Penitencial de La Pila, podrán disfrutar del espectáculo que la Fenapo está presentado en los barrios de la capital, dentro del programa Las Feria en tú Barrio, informó el Presidente del Patronato, Rafael Villalobos Márquez. Esto se viene realizando desde la pasada edición.

PARCIAL.- El secretario de Comunicaciones y Trasportes, Ramiro Robledo, sigue siendo parcial en el caso del conflicto entre taxistas y conductores de Uber, pues cada que tiene oportunidad arremete con todo contra los choferes de la plataforma digital, al igual que sus inspectores, mientras que a los taxistas los trata con “pinzas”.

SIN REGISTRÓ.- JR Junior, no se cansa de indicar que la empresa Uber en San Luis Potosí no ha presentado su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como lo indica actualmente la Ley, y mientras esto no ocurra la dependencia no puede intervenir para regular este servicio, pero nada ha hecho para sancionar a los taxistas que han agredido y destrozado las unidades de los operadores de Uber, no obstante a que existen pruebas documentales con fotografías y videos de los ruleteros y sus unidades con los números económicos.