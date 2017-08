Bono a maestros en zonas pobres; Nuño: no hay muchos recursos

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 agosto, 2017

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, adelantó el proyecto de ofrecer un bono especial a los maestros que elijan dar clases en escuelas de zonas marginadas del país.

Y, pese a la dificultad económica, confía en que sea en el siguiente ciclo escolar cuando este proyecto avance.

Estamos planteando que el sueldo adicional sea propiedad de la escuela, y si el maestro después rota o cambia, ese sobresueldo se quede en la escuela, porque queremos atraer a los mejores maestros pero como una decisión de ellos, no forzada por la autoridad”, explicó en entrevista con un Diario de circulación nacional.

Posiblemente para el ciclo escolar 2018-2019 se tendrá listo el mapeo de las escuelas beneficiadas, señaló.

BONO A MAESTROS POR IR A ZONAS MARGINADAS

La Secretaría de Educación Pública (SEP) planea ofrecer un bono especial a aquellos docentes que den clases en las zonas más marginadas de México.

Lo anterior, para garantizar la equidad en la educación en todos los rincones del país para ofrecerle a cada niño la mejor calidad posible.

Aurelio Nuño, titular de la dependencia, está consciente de que abrir esta oportunidad requiere del apoyo económico del gobierno mexicano, el cual aún prevé un presupuesto austero para el siguiente año.

Sin embargo, pese a la dificultad económica, el secretario confía en que sea en el siguiente ciclo escolar cuando este proyecto tenga avances.

Queremos ofrecer un buen incentivo, que puedan tener un sueldo adicional y que los maestros escojan ir a estas escuelas. Lo que estamos planteando es que el sueldo adicional sea propiedad de la escuela, y si el maestro después rota o cambia, ese sobresueldo se queda en la escuela, porque queremos atraer a los mejores maestros, pero como una decisión de ellos, no forzados”, explicó.

No obstante, Nuño Mayer, en entrevista para un Diario de circulación nacional aclaró que para este programa antes se hará un mapeo para ubicar las escuelas en las zonas marginadas y contar con la solvencia financiera.

Posiblemente para ese momento (2018-2019) sí vamos a tener listo el mapeo de las escuelas y lo que tendríamos que ver es si se va a tener la solvencia. El punto aquí es que entendemos bien ese tema y ya tenemos una respuesta para ello”, mencionó.

Y es que uno de los problemas que se presentó con los dirigentes sindicales era que a su consideración enviaban a los docentes a estas zonas bajo el pretexto de “ser idóneos”.

Aquí diseñamos un sistema, un software, que hicimos aquí para la entrega transparente y automática de las plazas, y eso ya se repitió en otros estados”.

—¿En todo el país?

—Sí, incluido Oaxaca, y los estados que no lo han hecho es porque hicieron un poco después la evaluación, y los resultados van un poco rezagados, pero no porque no lo hayan querido hacer”.

Luego del anuncio de un recorte presupuestal para 2018, Aurelio Nuño aseguró que todas las etapas de implementación del Nuevo Modelo Educativo están garantizadas y los actuales programas no sufrirán un impacto negativo.

Vamos a mantener las 25 mil Escuelas de Tiempo Completo, se mantendrá la inversión de 10 mil millones de pesos. Escuelas al 100, se mantiene el presupuesto de 50 mil millones de pesos y las 33 mil escuelas que se van arreglar; y lo que necesitamos para implementar la primera fase del Nuevo Modelo Educativo está garantizado”, dijo.

Para neutralizar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se creó una “bola de nieve” de realidades de lo que significaba la Reforma Educativa.

(La CNTE) les decía que íbamos a privatizar la educación, que los libros de texto iban a costar, que si iban a la evaluación perderían su empleo, que las evaluaciones no preguntaban nada de temas educativos y que eran simplemente para poderlos despedir. Sin embargo, los maestros poco a poco se fueron dando cuenta de que todo era mentira y que la Reforma Educativa significa otra cosa”, concluyó.

“SE HAN ERRADICADO LAS MALAS PRÁCTICAS”

Las malas prácticas utilizadas por el sindicalismo se han disminuido o erradicado, afirmó el secretario de Educación, Aurelio Nuño.

Destacó que actualmente ninguna plaza dentro de la dependencia se da por burocracia, por orden o condición del SNTE.

La mayor expresión de esa colonización se dio en el gobierno pasado, cuando el yerno de la maestra Elba Esther (Gordillo) fue subsecretario de Educación Básica. La mayoría de secretarios de Educación de los estados eran por recomendación del SNTE”, refirió.

El secretario recalca que en la SEP no existe ningún funcionario “bajo la sugerencia del sindicato, todos son decisiones del Presidente y el secretario”.

No quiere decir que no sigamos teniendo irregularidades, es un proceso de largo plazo, pero el avance ha sido extraordinario, y esa recuperación de la rectoría del Estado va en marcha y va muy bien”, sostuvo.

Mencionó que otra de las ventajas de la Reforma Educativa es sin duda que maestros y alumnos, a la par, tendrán un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje.

Eso, comentó, es en parte de que en la actualidad los jóvenes normalistas son más críticos y “con ganas de salir adelante”, luego de haber tenido un gobierno pasado “que los abandonó”.

HABRÁ CLASES EN TODO EL PAÍS: SEP

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que en todas las entidades del país habrá un regreso a clases, pese al llamado de la Sección 22 de la CNTE para impedirlo.

Las maestras y maestros no le van a fallar a los niños y estarán en las clases. Además, los propios liderazgos de Michoacán, Guerrero y Chiapas públicamente han dicho que iniciarán las clases sin el menor contratiempo”, dijo.

Cabe señalar que en este ciclo escolar 2017-2018 se pondrán en marcha los programas piloto del Nuevo Modelo Educativo; se capacitará a los maestros de manera gratuita, y se elaborarán los nuevos libros de texto.

En entrevista con un Diario de circulación nacional el titular de la SEP manifestó que este retorno a las aulas se dará también en Oaxaca, pues existe la convicción de que los docentes cuenten con una mejor situación laboral.

Mencionó que, en esta ocasión, la modernización de la educación será pareja entre alumno y maestro, pues al tiempo en el que se dan los nuevos planes de estudio, los docentes tendrán reformas en las normales.

He encontrado una gran recepción de la mayoría de las normales rurales (…) y veo jóvenes muy críticos, pero con ánimos de tener una mayor formación, conscientes de que el mundo ha cambiado mucho y de que tenemos que fortalecer a los maestros.

Mañana lunes 21 de agosto, 25 millones 608 mil 303 estudiantes de educación básica iniciarán sus actividades escolares, al igual que un millón 211 mil 921 docentes, en 224 mil 976 planteles escolares de todo el país del Sistema Educativo Nacional.