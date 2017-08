AMLO pide a Fox prepararse psicológicamente porque perderá su pensión

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 agosto, 2017

El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió a Vicente Fox Quesada prepararse psicológicamente porque perderá la pensión que recibe como ex presidente de México.

En asamblea informativa en Querétaro, el tabasqueño dijo que al triunfo de Morena en 2018, quitarán las pensiones millonarias a los ex presidentes de la República. “Fox anda muy sácale punta, diciendo que no va a permitir el cambio, que va a utilizar todas sus mañas para evitar que haya un cambio. Que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente, porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales”, expresó Dijo que todos los ex presidentes de México reciben 5 millones de pesos mensuales como pensión, de manera vitalicia, por lo que la propuesta de Morena es que se eliminen dichas acciones. Puntualizó que los ex mandatarios del país Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y Vicente Fox reciben pensiones. Aunque Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo han informado que renuncian a sus pensiones, y Felipe Calderón la dona a la organización “Aquí nadie se rinde”.