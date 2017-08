Video Reyes de España visitan a víctimas del atentado

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

Los reyes de España visitaron el sábado a las víctimas del ataque terrorista en Barcelona que se recuperan en hospitales de la ciudad.

Este atentado (…) no puede y no podrá con nosotros. No tenemos miedo ni lo tendremos nunca”, dijo el monarca Felipe VI durante la visita.

Un video colocado en la cuenta real en Twitter muestra al monarca y a su esposa, la reina Letizia, junto a los pacientes y hablando con personal médico en el Hospital del Mar.

La pareja real, que fue recibida por la ministra española de Sanidad, Dolors Montserrat, visitó a una familia cuyos dos hijos y el padre se recuperan de heridas sufridas cuando una furgoneta arremetió contra la muchedumbre en el famoso paseo de Las Ramblas, matando a 13 personas e hiriendo a 120 el jueves.

Otro ataque unas horas más tarde en la ciudad vecina de Cambrils mató a una persona e hirió a cinco el viernes por la madrugada.

El sábado, los servicios de emergencia de Cataluña dijeron que 54 personas seguían hospitalizadas, 12 de ellas en estado grave, a causa de los dos ataques.

Felipe VI viajó a Barcelona tras los ataques perpetrados el jueves en la región de Cataluña y reivindicados por el Estado Islámico (EI).

El rey asistió el viernes a un multitudinario acto de homenaje a las víctimas en Barcelona junto al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y otras autoridades del país.