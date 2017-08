Reto de SLP impulsar la modernización urbana e industrial a corto, mediano y largo plazo

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

Aquí no debe pasar lo que en Jalisco y Querétaro, que por no tener una visión de crecimiento a futuro hoy están estancadas, señaló el diputado Gerardo Serrano.

En San Luis Potosí tenemos un gran reto para impulsar la modernización urbana e industrial que cubra las necesidades del crecimiento económico que registra la entidad a corto, mediano y largo plazo, sostuvo el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, diputado Gerardo Serrano Gaviño.

Explicó que “estados como Jalisco y Querétaro que por no tener una visión de crecimiento a futuro hoy están estancadas; esos estados tuvieron una gran racha en materia de desarrollo económico pero no previeron las necesidades que se iban a tener por parte de la industria y de desarrollo urbano, por ello, en San Luis Potosí no podemos caer en este error”.

“Vamos bien en materia de desarrollo económico, el Gobierno del Estado está haciendo su esfuerzo por impulsar obras como la construcción de los brazos del distribuidor vial “Benito Juárez”, la puesta en marcha del Metrobus, con el mantenimiento y fortalecimiento de la zona industrial”, sostuvo el legislador.

Los nuevos brazos del distribuir vial “Benito Juárez”, vendrán a resolver en gran medida los problemas viales que se registran en esta zona de la ciudad, la cual, es muy transitada por cientos de trabajadores que tienen como destino la zona industrial.

Además, la puesta en marcha del Metrobus vendrá a resolver la demanda de transporte público. Dijo, “yo en lo particular creo que si sirve la púesta en marcha del Metrobus, necesitamos darle a la ciudadanía opcines de movilidad, y este será un medio importante de transporte”.

El diputado Gerardo Serrano, puntualizó “afortunadamente en San Luis Potosí vamos bien en materia de desarrollo económico, hay inversiones de industrias, se está fortaleciendo el sector turismo y hay una importante generación de empleo; ahora, el reto que se tiene es en garantizar un crecimiento ordenado que cubra las necesidades de la industria y de desarrollos urbanos”.