Relevante crear una Procuraduría como la que impulsa el Ayuntamiento de SLP: JTP

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

En su visita en esta ciudad, el titular de la Procuraduría Urbana del Estado de Jalisco, José Trinidad Padilla López, destacó las propuestas del Ayuntamiento presidido por el Alcalde Ricardo Gallardo Juárez, para impulsar la planeación desde una visión metropolitana y la creación de una dependencia similar en San Luis Potosí como la que ya funciona en tierras tapatías.

“Son pasos muy importantes, tanto la planeación urbana metropolitana y la creación de una Procuraduría Urbana, porque tengo conocimiento que se hacen esfuerzos para crear una figura similar a la que ya opera en Jalisco de defensoría social en materia de desarrollo urbano, en la que además se incluye la defensa de la misma ciudad y del interés público”. Invitado por el Ayuntamiento capitalinoal Foro de Inteligencia Urbana que se realizó en el Instituto Municipal de Planeación, Padilla López consideró que los tres niveles de gobierno deben enfocar sus esfuerzos en otros asuntos y dejar que haya una instancia que se responsabilice de las controversias relacionadas con estos temas.

No obstante, remarcó, es importante que la autoridad mantenga sus atribuciones en materia de ordenación y de promotor del desarrollo urbano, pero a través de estos esfuerzos lograr una verdadera sinergia entre el sector privado y el gubernamental dentro de un marco normativo sustentable desde el punto de visto social y ambiental para alcanzar un equilibrio urbanístico.

Destacó la trascendencia de una dependencia como la que él encabeza, ya que podría en algunos casos sancionar incluso penalmente no sólo a particulares sino a funcionarios que dolosamente hayan contravenido la normatividad, “por lo que es importante presionar para que la ley se aplique ‘a raja tabla’ con medidas disuasivas para que no sea fácil violar la normatividad urbana mucho más allá de solamente simples multas”.

En cuanto a la ampliación de áreas de donación, el especialista consideró importante analizar de manera profesional todas sus implicaciones, “no obstante, en Jalisco se logró mantener el 16% en desarrollos de hasta 137 viviendas por hectárea, pero cuando es mayor entonces se incrementará un punto porcentual hasta llegar a un tope de 24%.