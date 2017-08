Pide diputada no revictimización a las personas que sufren de violencia

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

aLlama a funcionarias de la PGJE a no cuestionar a las agredidas por el hecho de qué andaban haciendo las mujeres para que fuéramos sujetas de violencia, sobre todo sexual, ya que a ningún varón se les da el derecho de agredir a otra persona ni aun señalando que andaban divirtiéndose, expuso Martha Orta.

La falta de aplicación de protocolos y apego a la legalidad, provoca la revictimización de las personas que sufren de violencia, como ocurrió con una mujer agredida sexualmente a quien una funcionaria estatal señaló de “ser responsable porque provocó los hechos”, señaló la diputada Martha Orta Rodríguez.

“No podemos permitir que haya este tipo de posturas, ya que ninguna situación tratándose de abuso sexual se debe cuestionar por el hecho de qué andábamos haciendo las mujeres para que fuéramos sujetas de violencia, sobre todo sexual, a ningún varón ni mujer se les da el derecho de agredir a otra persona ni aun señalando que andaban divirtiéndose”, expuso.

Dijo, “yo siempre pongo el ejemplo de si traigo la bolsa abierta y me roban, se va a perseguir de oficio el delito, entonces si traigo la blusa abierta o una falda corta eso no es una invitación a nada, es una autodeterminación sobre cómo me quiero vestir y si estoy en un lugar de diversión, no es motivo para que una persona violente nuestra integridad física, emocional y sexual”.

La legisladora Orta Rodríguez añadió que “debemos revisar los protocolos y no revictimizar ni emitir juicios de valor, ya bastante vía crucis sufre una víctima tras sufrir violencia sexual como para que haya todavía posturas de funcionarios controversiales, finalmente las autoridades deben integrar la carpeta investigación”.

Consideró que más que tomar cursos sobre derechos humanos, los funcionarios deben tener sensibilidad porque a cualquiera nos puede pasar una agresión, “cursos hay siempre pero no se puede juzgar por determinada condición o circunstancia ni mucho menos justificar actos de violencia”.

Recomendó a las autoridades remitirse a la legislación en materia de violencia contra las mujeres donde se habla de las atribuciones, protocolos y todo lo que tienen qué hacer en casos de agresiones para no incurrir en la revictimización, “sólo necesitan circunscribirse al marco jurídico, nada más”.