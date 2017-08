No me corresponde elegir candidato a laCiudad: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no corresponde a él decidir quién será el abanderado de Morena al gobierno de la Ciudad de México pues aseguró que en su partido no hay imposición. “No es como en el PRI o como en el PAN”, armó. De gira en Guanajuato ya pregunta expresa de a quién de los cuatro aspirantes de su partido al Gobierno de la Ciudad apoyará, López Obrador explicó que Morena lleva a cabo procesos internos para elegir, nombrar a quienes van a coordinar en el trabajo en cada estado para fortalecer a ese partido. En este sentido, precisó que todavía no se decide quién será el candidato de Morena para la capital del país, porque no son los tiempos “y si yo hablo de candidatos me pueden como se decide en el béisbol: ‘cepillar’, acusándome de actos anticipados de campaña”.

El tabasqueño anunció que el próximo 3 de septiembre habrá una firma de acuerdo de unidad político en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, porque se está uniendo mucha gente a Morena, también dirigentes y legisladores de todos los partidos.