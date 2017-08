‘Hermoso’ triunfo del América sobre Lobos

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

Lobos pese a tener un hombre de más no pudo remontar el marcador y cayó 2-3 contra América. Los goles de las Águilas fueron obra de William Da Silva, Darwin Quintero y Oribe Peralta; mientras que por la jauría anotó Julián Quiñones en dos ocasiones.

La cancha del Olímpico universitario de la BUAP fue testigo de un gran partido, que no pudo llegar a millones de hogares ya que no fue transmitido. El juego no defraudó desde el silbatazo inicial, pues ambos equipos salieron a imponer su estilo de juego, aunque serían las Águilas, quienes se harían rápido del control del balón.

50goles de Peralta con el América

Ya con el dominio del esférico, la visita comenzó a tener jugadas de peligro sobre el arco de José Canales, quién detuvo todos los embates azulcremas.

Con el transcurrir de los minutos, Lobos emparejó las acciones y comenzó a tener mayor presencia en el área rival. Cuando parecía que el juego era parejo, William Da Silva conectó un potente disparo de derecha para poner el 1-0 a favor del América.

Pocos minutos habían transcurrido cuando una desconcentración de la saga defensiva de Lobos, dejó solo a Darwin Quintero para definir y colocar el 2-0.

La jauría reaccionaría rápido y de la mano de Julián Quiñones, los universitarios pondrían el 2-1, luego de que el colombiano conectó un potente cabezazo. Ya en la recta final del primer tiempo, Quiñones volvería a marcar gol por la vía penal para poner el 2-2.

Iniciando la parte complementaria, América sorprendió a los universitarios. Oribe Peralta remató de cabeza para sumar el tercer tanto de la tarde a favor de las águilas.

América se quedaría con un hombre menos tras la expulsión de Edson Álvarez por una fuerte barrida sobre Luis Advincula.

Lobos buscó remontar y aunque tuvo varias aproximaciones de peligro sobre la cabaña de Agustín Marchesin, las imprecisiones impidieron que cayera el gol de la igualdad.