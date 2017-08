El eclipse solar del lunes se podrá observar en las Facultades de Ingeniería y Ciencias

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 agosto, 2017

La Facultad de Ingeniería instalarán dos telescopios para la observación del fenómeno astronómico en el andador ubicado entre la Cafetería de la Facultad y el Instituto de Física.

La Facultad de Ciencias colocará un telescopio Meade Catadioptrico Schmidt Cassegrain de 30.5 cm de diámetro de espejo principal.

La Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias ubicadas en la zona universitaria poniente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí abrirán sus puertas el próximo lunes 21 de agosto para la observación del Eclipse Parcial de Sol que será visible en toda Norteamérica.

A partir de las 11:30 de la mañana alumnos de la Facultad de Ingeniería integrantes del grupo Astrodivulgación Gerling, encabezados por el Mtro. César Augusto Martínez Rocha, instalarán dos telescopios para la observación del fenómeno astronómico en el andador ubicado entre la Cafetería de la Facultad y el Instituto de Física.

Mientras que en la Facultad de Ciencias de la UASLP el club de astronomía de la Facultad colocará un telescopio Meade Catadioptrico Schmidt Cassegrain de 30.5 cm de diámetro de espejo principal, así como con instrumentos profesionales para observación, además en esta facultad se contará con la asesoría del astrónomo Roberto Bartali.

En la Facultad de Ingeniería el maestro Martínez Rocha comentó que los equipos estarán a disposición del público interesado a partir de las 11:30 hrs y hasta las 14:30 hrs. Ahí se contará con telescopios y binoculares equipados con filtros especiales, así como visores generados para el evento, que fueron adquiridos gracias a un convenio de colaboración del proyecto Cultura Solar, realizado entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Planetario Móvil de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ingeniería de la UASLP.

El fenómeno de Eclipse parcial de sol es un proceso poco común desde nuestra latitud y corresponde a la alineación entre el Sol y la Luna, de manera tal que la sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra cambiará el día en noche en algunas ciudades de Estados Unidos.

Para San Luis, tendremos un eclipse parcial donde el Sol se verá eclipsado en un 30% por la Luna.

Ambos grupos de trabajo hacen hincapié en la indicación de no ver al sol de manera directa, no es solo durante el eclipse, si no de manera permanente, nunca hay que ver el sol de manera directa pues sus rayos pueden dañar la vista.