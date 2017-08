Cosas de la Ciudad: Al menos un 18% de las 900 mil jóvenes pertenecen a los «Ninis»

Por: El Diablo Cojuelo

LE ENTRA A LA POLÉMICA.- Pues como buen rioverdense, José Luis Ugalde, no se quedó con las ganas de contestarle al líder panista, Xavier Azuara, quien lo acusó de utilizar la Secretaria de Finanza como “trampolín político” para alcanzar la Senaduría y fiel a su estilo le indicó: “lo que pasa es que se vienen los tiempos políticos y alguna gente, al no tener alguna propuesta seria que construir, pues empiezan a buscar en los alrededores con qué hacer ruido”.

TAMBIÉN LOS PANISTAS.- Posteriormente reveló que municipios como Rioverde, Xilitla, Cerritos y Villa Juárez, entre otros, los cuales son gobernador por el Partido Acción Nacional, han solicitado el apoyo a la Secretaría de Finanzas para la reducción en el costo de licencias de conducir.

MÁS DE 160 MIL “NINIS” EN SLP.- Al menos un 18 por ciento de las 900 mil personas que forman parte del sector joven (162 mil), pertenecen a la categoría de los denominados Ninis (ni estudian ni trabajan), por lo cual el Instituto Potosino de la Juventud ha desarrollado estrategias para reducir en forma gradual ese porcentaje, como es a través de becas educativas, para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios.

OBRAS EN 23 MUNICIPIOS.- El Gobierno del Estado ejecutará obras de caminos en 23 municipios, para beneficio de más de 180 mil personas, dentro del Programa de Desarrollo Regional, conforme a las instrucciones del mandatario Juan Manuel Carreras, de atender los problemas de infraestructura carretera que se tienen en la entidad.

GRAVE DENUNCIA.- Luz Adriana Villaseñor Noyola, madre de una menor que fue atropellada sobre la avenida Carranza a la altura del templo de Tequis, denuncia negligencia por parte de los peritos de la Policía Vial, quienes no obligaron al conductor responsable a hacerse cargo de los gastos médicos de la niña.

¿COMPLICIDAD O NEGLIGENCIA?.- El responsable del accidente fue el conductor de un automóvil Mercedes Benz, quien la atropelló, lanzándolo al aire y cayendo en el cofre del carro. La menor fue “revisada” por paramédicos que llegaron al lugar y manifestaron que no tenía nada. Por su cuenta la tuvo que llevar a un hospital, donde reportaron tres esguinces y dos fracturas, que sospechosamente no le detectaron quienes la atendieron en un primer momento.

“ARREGLO”.- La denunciante destacó la forma en que el conductor responsable convenció a los peritos para que cada quien se hiciera responsable de sus daños, pero no aceptaron porque la niña estaba mal pese a que no quisieron trasladarla a un hospital. Estuvo hospitalizada dos días y 15 en cama y debido al mal peritaje que se hizo hasta la fecha se han negado a pagar los gastos médicos. Lamentablemente estos casos son muy comunes en nuestro San Luis Potosí.

PEGA EL REGRESO A CLASE.- El regreso a clase pega fuertemente al bolsillo de las familias potosinas. El costo de la lista de útiles escolares aumentó entre un 15 y 20 por ciento con respecto al año pasado; en promedio por niño se gasta hasta 400 pesos. A lo anterior se suma la copra de uniformes, zapatos, mochilas y colegiaturas.

ARTISTAS POTOSINOS EN LA FENAPO.- No sólo a los artistas consagrados se les puede ver en el Teatro del Pueblo, sino también a los potosinos, como el caso del Doctor Chessani y sus Huapangueros de Rioverde quienes tienen casi 30 años de presentarse en la Fenapo, así como otros grupos también locales como el Sindicato Único del Ruido y quienes participaron en el homenaje a Los Ángeles Azules. Además las personas que acuden a las instalaciones para asistir a los conciertos, pueden aprovechar para pasear y disfrutar de otros atractivos como el Illusion on Ice, Zyrko, la Expo Ganadera, Agropekes y por supuesto los juegos mecánicos y los pabellones.

“ CON CABEZA PERO SIN PIES”.- Pues mal le sigue yendo al titular de la Seduvop, Leopoldo Stevens Amaro, en sus relaciones con la incoativa privada potosina y a las críticas de la Canaco, por la lentitud en que avanzan las obras en Carranza, se suma ahora la Canacintra, quien asegura que el proyecto del Metrobús “tiene cabeza, pero le faltan los pies”, por lo que solicitará una reunión con el titular de la dependencia para que dé una explicación sobre cómo quedará finalmente, porque hasta el momento lo desconocen.