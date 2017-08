AMLO le dice a Fox que le quitará su pensión millonaria

De visita en Guanajuato, Andrés Manuel López Obrados le mandó un mensaje a Vicente Fox y le dijo que vaya asimilando que ya no tendrá la pensión que gozan los ex presidentes.

“Qué estoy diciendo aquí en San José Iturbide , que son unos corruptos , que se dan la gran vida. Fox está muy molesto y dice que no va a permitir que haya ningún cambio y que va a usar todas las mañas . Yo le digo desde San José Iturbide, que se tranquilice, que se serene, que mejor se vaya preparando psicológicamente porque ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales”, señaló desde la plaza principal de este municipio.

Ante cerca de 800 simpatizantes el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se deslindó de Nicolás Maduro y Hugo Chávez, señaló que quienes los quieren vincular con estos personajes, son quienes tratan de infundir temor entre la gente para evitar que se dé el cambio.

“Nosotros no tenemos nada que ver con Venezuela, no conocí al finado Chávez, ni conozco a Maduro, yo soy originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México, no tengo nada que ver con Venezuela y no voy a ir a buscar ejemplos en el extranjero”, indicó el ex candidato presidencial.