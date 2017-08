Realiza Interapas obra correctiva en hoyanco que se abrió en Salvador Nava

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 agosto, 2017

A causa de un colapso de drenaje en la lateral de Salvador Nava, se generó un hundimiento de cerca de un metro de profundidad; no se había notado ninguna anomalía, puesto que no hubo hundimientos menores en la zona, previos al colapso, que señalaran la situación. Al momento en que se produjo, personal de Protección Civil Municipal y de Policía Vial, acordonaron y delimitaron la zona, por lo que no se registraron daños materiales ni personales.

Lo anterior lo informó el Director del Organismo Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Alfredo Zúñiga Herverth, quien destacó la colaboración interinstitucional entre el INTERAPAS y las direcciones municipales y confirmó la instrucción del Presidente de la Junta de Gobierno del organismo, de atender de manera inmediata la contingencia.

Por ello, al apersonarse en el lugar para supervisar el inicio de la obra de reparación, Zúñiga Herverth explicó la razón del hundimiento “Se generó un colapso de drenaje, que no fue aparente, y que fue “lavando” la tierra circundante, hasta que se formó el vacío y se dio el hundimiento de manera súbita”, el cual, apuntó, se atiende para concluir tan rápido como sea posible. Agregó que se sondeará con el camión Vactor para ubicar el punto específico del drenaje colapsado, se abrirá el espacio necesario, se reparará y se reencarpetará para dejar la calle en condiciones funcionales y destacó la respuesta inmediata de los trabajadores de INTERAPAS, con lo cual se evitan mayores afectaciones.

Acerca de el porqué el drenaje sufrió la avería, explicó que se debe a varios factores, el principal de los cuales es la edad de los ductos, pero también los taponamientos que ocasionan con la basura que se tira en las calles, “Efectivamente, los taponamientos no solo ocasionan molestias cuando regresan las aguas a las calles o casas, sino que ocasionan problemas más complicados, pues pueden ocasionar estos rompimientos”, por lo que reiteró la petición a la ciudadanía de abstenerse de tirar desechos en las calles.