Carlos Salcido, autocrítico con las Chivas

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 agosto, 2017

El capitán del Guadalajara Carlos Salcido, aseguró que en este momento hay varios jugadores en el equipo que no están pasando por su mejor nivel y que urge recuperen su mejor forma futbolística, porque el torneo ya está en la jornada cinco, lo cual los obliga a ganar para no despegarse tanto de quienes encabezan la Liga MX.

Salcido precisó que en el equipo hay autocrítica, reconocen que no pasan su mejor momento pero habló por su persona, al referir que debe mejorar cuanto antes en todos los aspectos para tener el nivel que espera tanto cuerpo técnico, como sus compañeros y afición.

“A ninguno nos gusta perder, menos a Matías con mentalidad ganadora y que ve qué detalles corregir. No importa quien juegue, mete a uno u otro, porque ya sabemos el sistema que quiere se juegue, nosotros debemos aportar si estamos dentro o fuera de la cancha. Hay que tratar de dar el máximo, regresar un poco a lo que estábamos haciendo. No habrá molestia si meten a uno o sacan a otro, el decir que no estamos, soy el primero en decir que no estoy y ya está. Siempre estoy para poner nuestro granito de arena donde me toque”.

El arranque del torneo sabían en el redil que sería complicado, pero no tanto como hasta ahora lo están viviendo, así que no les queda más que redoblar esfuerzos para salir adelante en todos los aspectos.

“No es el inicio que queríamos, sabemos que no estamos al nivel de lo mostrado en el torneo anterior y aún así, nos ha tocado perder una sola vez. Sabemos lo que no hemos hecho, lo que debemos hacer más allá de los chavos o no. Hay varios que no estamos”.

Al ser Chivas, no hay ningún pero que valga para no sumar victorias, las excusas no valen en ningún sentido y el defensa espera que ante el Puebla ya se logre la primera victoria, con lo cual la presión se reduciría de manera importante, porque pese a que están acostumbrados a ella, es incómodo trabajar con resultados negativos.

“Este equipo tiene presión en todos los sentidos, vivimos presión cuando el equipo estaba con problemas de cociente, tuvimos presión el equipo no caminaba, cuando no califica a una Liguilla, cuando el equipo quedaba fuera de una instancia de Liguilla, cuando América nos eliminó dos veces seguidas.

Tenemos presión por todos lados, entonces, nosotros sabemos de lo que se trata, pero más allá de todo, estamos tranquilos porque veo a mis compañeros trabajando”.

Desde las primeras fechas reconoció el capitán que se cometieron errores personales en diferentes líneas que no ayudaron a obtener un mejor resultado, pero todos están conscientes de lo que deben mejorar.

“Hoy nos hemos equivocado individualmente, es la realidad, nos equivocamos contra Nacaxa, contra Monterrey en algunos goles y son errores puntuales que pesan al final, es la realidad. Individualmente nos comenzamos a equivocar en ambos juegos y nos costó.

Nos falta mantener equilibrio y tratar de individualmente estar mejor”.