La utopía priísta y su real socavón

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 agosto, 2017

Mientras los priístas de manera utópica delinean sus estrategias para arrasar según ellos en las elecciones del 2018 y sobre todo en la presidencial, sus actos inmorales los muestran con un indicativo de que ya no pueden cambiar.

Durante la XXII Asamblea Nacional Ordinaria del PRI celebrada el sábado 12 de agosto, algo de lo notable, no sorpresivo y aunque no por muchos aplaudido, fue su apertura de candados en los estatutos para que no militantes e independientes puedan aspirar a las candidaturas de cualquier cargo de elección, en donde lo que pese sea su buena fama pública, un proyecto claro y cualidades reconocidas y hasta de excelencia. He aquí los priístas poniéndose obstáculos pero que de ninguna forma tendrán empacho en saltarlos de manera amañada.

Los priístas también concluyeron que cada aspirante a cargo de elección presente su declaración denominada 3 de 3 y que aquellos senadores y diputados plurinominales que pretendan ser legisladores nuevamente, estén obligados a competir en un proceso interno y buscar el voto a su favor en las calles.

Esto y más con lo que los priístas intentan mostrarse como un partido democrático –porque no cabe el más— debe ser presentado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual en un plazo no mayor a diez días debe contestar si los nuevos documentos básicos de los priístas son viables, de lo cual será mero trámite, pues están tratando con el titán del juego.

Pero quizá lo más destacado de esta asamblea estatutaria priísta es que van contra el populismo, dicho por Enrique Ochoa Reza dirigente del PRI, contra Andrés Manuel López Obrador de Morena.

Así que mientras las aspiraciones utópicas del PRI se divulgan para mostrarse limpios, puros; el socavón de la corrupción los arrasa.

Uno de los nuevos episodios de la corrupción que toman fuerza semana a semana, los pintan de pies a cabeza y lo mismo es Duarte, Borge, Moreira, Sandoval, Lozoya, Reza, Peña, Rivera y más, pues todos están inmersos en el pozo inagotable de la corrupción de la que ellos se sirven.

El PRI tiene los amarres y el dinero del Estado corrupto que lo ampara y salvaguarda, pero la corrupción que nos empobrece y agota las posibilidades de un futuro digno para la sociedad mexicana, los pone en entredicho electoral.

Acta Divina… “El PRI ganará la elección presidencial del 2018”: Enrique Ochoa reza dirigente nacional priísta.

Para advertir… Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México, asistió a la basílica a agradecer el milagro a la Virgen de Guadalupe. ¡Puro montaje que abreva la burla!.