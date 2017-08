Cosas de la Ciudad: Los “desaparecidos” durante el sexenio de Fernando Toranzo

By Redaccion El Heraldo SLP on 17 agosto, 2017

Por: El Diablo Cojuelo

¿DÓNDE ESTÁN?- Ayer familiares de muchos de los potosinos que se encuentran desaparecidos realizaron una marcha por las principales calles del Centro Histórico, que concluyó con un mitin en la Plaza de Armas, en demanda de justicia, pero principalmente de que aparezcan, sanos y salvo, sus seres queridos.

LA PEQUEÑA ZOÉ.- La madre de Zoé Zuleica, desaparecida el 27 de diciembre del 2015, aseguró que en la sociedad potosina sufre de una gran incertidumbre que no les permite vivir con seguridad, “ya no podemos salir a la calle con nuestros hijos por el miedo a que alguien no los arrebate, y la gente a veces juzga y dice que es porque los padres se lo buscaron, a esa gente le decimos que si no van a apoyar nuestra causa, mejor no hablen, porque sus palabras nos hieren mucho y nos destroza todavía más”. En evidente alusión a la ineficaz titular de Alerta Amber, Magdalena Vega Escobedo.

LA PERITO Y SU HIJO TADEO.- Lupita González y su pequeño Tadeo, en ese tiempo de 8 meses, conocida como “La Perito” por trabajar en la Procuraduría de Justicia, desaparecieron el 26 de octubre del 2014, cuando salieron a las 8:30 horas de la noche a bordo de su automóvil, para realizar un pago en una tienda de autoservicios. Fue la última vez que se les vio y desde entonces se ignora su paradero

LOS “COLABORADORES” DE FTF.- Tampoco se sabe nada de los jóvenes Marco Antonio Coronado, Julio Cesar Coronado, Luis Francisco Medina Rodríguez y Moisés Gámez Almansa, quienes trabajaron en la campaña para Gobernador de Fernando Toranzo Fernández, los cuales desaparecieron pocos días después de que el funcionario tomara posesión. El 11 de octubre de 2009 fue la última vez que se supo de ellos, ni sus vehículos aparecieron.

HABLA EL PADRE DE MARCO.- Alfredo Coronado García, padre de él joven Marco Antonio Coronado, manifestó que los responsables de las desapariciones, no ven más allá de sus propios intereses y acaban con la tranquilidad de las personas, “destrozan hogares, hunden a la familia en el dolor, no les importa nada, solo les importa el dinero”. En cuanto a la respuesta del gobierno, manifestó, “sí ha habido cambios, pero sólo de atención, porque resultados efectivos no ha habido ninguno”.

GESTIONA MÁS APOYOS PARA SLP.- El gobernador Juan Manuel Carreras, estuvo ayer en la Ciudad de México, gestionando más apoyos para San Luis Potosí, ante las diversas Secretarías Federales, y se reunió con Eduardo Calzada Robirosa, Secretario de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y con el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oscar Raúl Calleja Silva. Los resultados se verán pronto en el Estado.

EN SEPTIEMBRE LA METROPOLITANA.- Pues en una buena noticia, la Policía Metropolitana entrará en funciones en septiembre y vendrá a ser un auxiliar muy importante en la Zona Metropolitana, con lo cual se busca mejores resultados en la seguridad para los potosinos y en el trabajo de inteligencia para poder dar golpes certeros a la delincuencia.

PRD FRENA ELIMINACIÓN DEL FUERO.- No sólo en el Congreso hubo quien se oponía a la derogación del fuero, pues ahora quienes ponen múltiples trabas son los regidores perredistas de la capital, quienes por lo pronto frenaron que este mes fuera aprobado, ya que al no votar a su favor en la Comisión de Gobernación, este tema no será incluido en el orden del día de la sesión de Cabildo de finales de agosto.

FENAPO DE LAS MEJORES DEL PAÍS.- Fenapo se coloca como una de las mejores ferias de México, ya que se trata de un espacio de convivencia familiar, diversión y esparcimiento, afirmó el presidente del Patronato, Rafael Villalobos Márquez. Agregó que se apoya a los artistas y talentos potosinos por medio del Teatro del Pueblo y un escaparate para la exhibición de los productos potosinos.

OJO DIRECTORES Y MAESTROS.- Las escuelas no podrán condicionar el ingreso a clase a alumnos, de acuerdo a lo manifestado por la CEDH, ya que Constitucionalmente en México la educación que imparte el Estado es totalmente gratuita. Por lo anterior la dependencia vigilará que se cumpla cabalmente el artículo Tercero de la Carta Magna del país.