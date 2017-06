Sin Pau ni Thalía, Timbiriche se reencontrará por tercera vez

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 junio, 2017

Uno de los encuentros musicales del pop en español más esperados por el público que apela a la nostalgia de la década de 1980 fue confirmado por sus propios integrantes: Timbiriche está de vuelta y listo para celebrar 35 años de su nacimiento con tres conciertos en el Auditorio Nacional el 13, 14 y 15 de septiembre.

Así lo revelaron Erik Rubín, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Benny Ibarra y Sasha Sökol, quienes se reunieron nuevamente como una misma banda sobre el escenario del Coloso de Reforma, en el que tantas veces triunfaron, para dar a conocer los detalles de la gira a la que han titulado Juntos.

Es un privilegio seguir este viaje musical, de vida, de hermandad. Sabemos que Timbiriche va más allá de nosotros seis y que es un sentimiento, un lenguaje, un código que realmente nos une con millones de personas, muchas de ellas crecieron con nosotros y siguen creciendo con nosotros y otras las tuvimos que hacer nosotros”, bromeó.

Estamos felices de seguir generando estas poderosas canciones para las nuevas generaciones”, afirmó Benny Ibarra.

INVITADOS TODOS

Tras diez años de ausencia, cuando se reunieron para festejar 25 años de Timbiriche, los ahora seis integrantes dejaron la invitación abierta a quienes formaron parte de la historia de la banda como Paulina Rubio y Thalía, quienes a pesar de su entusiasmo para la reunión, no coincidieron en sus agendas para las primeras fechas de Juntos.

Sin embargo, no se descarta una participación especial de ellas u otro miembro, en algún momento de la gira.

Paulina está, no sé si entre Miami o España, pero no necesita invitación para estar en esta reunión. Paulina es una semilla fundamental en Timbiriche y como hace diez años la vamos a extrañar profundamente, pero su agenda no cuadraba con las fechas y pues cambiar el aniversario es difícil porque sucede cuando sucede, no cuando queremos que suceda.

“Probablemente se una en algún momento a la gira, a alguna presentación, y desde cualquier lugar le estaremos echando porras a su proyecto personal. La invitación está abierta a todos los Timbiriches. Tenemos muchas ganas de que Thalía nos acompañe. Hace unos días Thalía lanzó como primer sencillo de su nuevo disco un tema que es de Timbiriche (Junto a ti). Tenemos todos una relación amorosa y cercana a través de la música y la amistad. Hay muchas sorpresas y sentimos que éste era el momento de hacerlo”, aclaró Sasha Sökol.

Los integrantes de Juntos bromearon con las declaraciones malinterpretadas de Erik Rubín y el posible embarazo de Paulina Rubio.

“Paulina me habló y me dijo: ‘ya la cagaste’ (bromeó). Llegué a una rueda de prensa de una obra de teatro y me preguntaron qué opinaba de que Paulina estuviera embarazada y yo dije qué padre, que felicidad y bendición. Terminamos de hacer estas entrevistas y otra reportera me cuestionó si Paulina estaría en el reencuentro. Mi respuesta fue: ‘Paulina está embarazada’. Eso fue lo que usaron y parece que yo lo anunciaba”, disipó Rubín.

Las risas continuaron cuando se les cuestionó acerca de la intervención de Thalía y Paulina juntas en el mismo escenario, a pesar de sus anteriores conflictos de adolescentes.

¿Tú dijiste eso?”, preguntó Sasha a Érik, a lo que respondió: “Yo ya no digo nada. Eso no”, entre la burla y risas de sus compañeros.

Supe que tuvieron un altercado a los 17 años, pero según yo, amor y paz entre ellas. Cuando las he visto juntas se tiran buen rollo. Jamás han pedido ninguna de las dos, que si una está la otra no. No es cierto. Ojalá las dos estuvieran”, aclaró Sasha y al finalizar, una interferencia resonó en las bocinas.

¡Se manifestaron!”, dijo Benny y desató las carcajadas de todos los presentes.

Y acerca de su posible integración con otros encuentros musicales como Únete a la fiesta o 90’s Pop Tour, del que Erik Rubín formó parte, sus compañeros voltearon a verlo para preguntarle: “¿Nos vas a invitar güey?”.

Rubín sólo respondió: “Estaría increíble”.

A PETICIÓN DEL PÚBLICO

Sasha señaló que se reunieron tres elementos fundamentales para estar de nuevo en el escenario: la música de Timbiriche les gusta, se llevan bien entre sí y la paga será buena.

Benny Ibarra añadió que el encuentro es coherente con lo que desean armar.

Estamos acostumbrados a producir espectáculos que seduzcan y estén a la altura de lo que son 35 años de música. Queremos hacer algo, sobre todo, muy emotivo.

A Timbiriche lo caracteriza la sencillez y dentro de ella la elegancia. Apostarle a que sea un concierto interactivo, donde las estrellas sigan siendo las canciones. Van a venir a ver un gran espectáculo. Lo que habla bien de Paulina es que tiene las ganas de jugar con sus cuates de la infancia”, detalló Ibarra.

Parte de la iniciativa de esta reunión fue hecha por el empresario René Reyes, quien por tercera ocasión los convocó y coordinó el tour.

Volvemos porque el público lo ha pedido. Nos lo pidió individualmente o cuando nos reunimos en diferentes lugares o van a vernos en otros proyectos. Para nosotros es un gran honor atender a ese llamado, es un privilegio inmenso que hace 35 años comenzamos con un grupo cantando Timbiriche u Hoy tengo que decirte papá y 35 años después hay una nostalgia del público y para nosotros es muy gozoso reunirnos.

Afortunadamente todos tenemos carreras bastante sólidas. Somos gente productiva a la que nos va bien y sabemos el poder inmenso que tiene estar reunidos”, destacó Mariana Garza.

CANCIONES INÉDITAS

Cada uno de los seis integrantes pondrá pausa a sus respectivos proyectos individuales para abrir paso a Juntos, que además de los conciertos que incluyen en octubre a Monterrey, el 12 y 13, y Guadalajara, el 19 y 20 del mismo mes, considera un material discográfico con temas inéditos.

Tenemos un repertorio interesante de canciones inéditas y tendremos una escucha para escogerlos. Eso nos emociona, porque Timbiriche es nostalgia, pero le estamos inyectando una propuesta nueva, el cómo sonaría en 2017. Nos emociona poner algo nuevo”, dijo Erik Rubín.

El cantante precisó que esta reunión es de amor y es de ese tema del que les interesa hablar ahora. Por lo que elegirán entre 60 temas.

Nos abrimos a otros autores. Nosotros tenemos también algunas propuestas y falta por escuchar alguna parte del repertorio, pero creo que nos estamos inclinando a canciones positivas, energéticas, con buena vibra, de amor, de buena onda”, acotó.

Benny explicó que son movidos también por la intuición, pues fue así como aprendieron a trabajar: jugando.

Lo aprendimos de muy pequeños y si no nos divierte o excita o es jocoso, si no hay un elemento de adrenalina en lo que estamos haciendo, empieza a saber a chamba, a obligación. Por eso nos juntamos cada diez años, para que sea fresco, con energía, propuesta, ganas de vernos, pero madurados, crecidos, con más experiencia, con más claridad en muchas cosas, los egos individuales más pulidos y el ego en común más enfocado”, concluyó Ibarra.