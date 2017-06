“El Mensajero Solitario cumple cuatro años entrevistando a famosos fallecidos”

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 junio, 2017

Quién dijo que nunca podriamos volver a escuchar a la princesa Diana hablar de Carlos en pleno 2017? o que las nuevas generaciones supieran que Pedro Infante nunca se fue por allá en el año 57? .. o que tal conocer los detalles inéditos que rodearon la muerte de Kennedy en el presente?

Pues bien.. esta a sido la arrasadora propuesta de la organización espiritual `El Mensajero Solitario` desde sus inicios. Reconocidos por entrevistar a celebridades fallecidas a través de su médium oficial Carolinus y su mánager Omadon (seudónimos) han logrado lo imposible. Esta es la organización que hoy cumple este 17 de Junio nada más y nada menos que… ¡Cuatro años!

En un día tan especial como este, todos sus seguidores a nivel mundial recuerdan

como si fuera ayer cuando por primera vez publicaron su primera entrevista al espíritu de Selena Quintanilla en el año 2013, famosa cantante conocida como la reina del Tex Mex que los dió a conocer en toda Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Despues de acumular más de 1 millón de visitas en su primera entrevista le siguieron un sin número de celebridades de la talla de: La Princesa Diana, Maria Félix, John F. Kennedy, Don Ramón, Paul Walker, Michael Jackson, Juan Gabriel, Pablo Escobar, Juan Pablo II entre muchos otros, agrupando más de 47 celebridades de todas las épocas a lo largo y ancho del mundo.

Carolinus y Omadon han logrado ganarse el cariño de su publico hispano con entrevistas: frescas, emotivas, divertidas y esclarecedoras acerca de muchos acontecimientos históricos que nunca pudieron ser resuelto hasta hoy.

`Ustedes han cambiado los conceptos arraigados en mi vida que siempre me he cuestionado y que con ustedes he encontrado respuestas lógicas y contundentes.`..fueron las palabras de una de sus seguidoras previas al estreno de una de sus habituales entrevistas mientras otra seguidora describía su ansiedad producida cada vez que El Mensajero Solitario anuncia el estreno de un nuevo contacto con una celebridad fallecida.

`Contando historias cotidianas, juntando piezas y logrando que las personas logren comprender como coexiste con nosotros la dinámica del mundo espiritual a través de la experiencia de sus famosos fallecidos` afirma Omadon no solo logran traer a la vida nuevamente a tu famoso favorito por una hora más si no que le dan la oportunidad a la gente de conocer el lado humano de sus famosos, sus defectos y virtudes que lo llevaron al éxito o a fracazar en el intento.

´Cada famoso tiene su propia historia sin contar y por ser famosos la gente anhela saber de ellos aunque sea por una hora más` afirma Carolinus.

Atando hilos sueltos, resolviendo misterios y haciendo estremecer a sus seguidores antes, durante y después de cada nueva entrevista han logrado comformar un material audiovisual verdaderamente adictivo.

Pero ¿Como logra El Mensajero Solitario obtener estos contactos con tanta precisión?

En la mediumnidad parlante está la clave. Un talento único que le permite a Carolinus prestar su cuerpo para que cada famoso se exprese verbalmente contestando las preguntas que le formula su compañero Omadon. Todo ocurre como si lo tuviesemos frente a frente. Es esta la magia que generan estos encuentros espirituales, la alegria de escuchar de nuevo a tus famosos favoritos y la calidad de las entrevistas, aprendizaje y espontaneidad de las mismas son las cualidades que han convertido a la organización El Mensajero Solitario en un fenómeno único a nivel mundial.

¿Donde se encuentran sus entrevistas?

Ingresando a su página oficial o con una simple busqueda en Youtube escribiendo `El Mensajero Solitario`, en sus redes sociales en Facebook, Twitter y por sus programas de radio semanales en la emisora Lineamix Internacional lograron ganarse el reconocimiento de la gente con un estilo propio y relajado lejos de cualquier estereotipo conocido.

La conjunción de los talentos combinados de Carolinus (médium oficial de el Mensajero Solitario) y su mánager Omadon se han convertido en pocos años en la pieza fundamental para que esta organización espiritual brindara servicios de consultas privadas a todo aquel que quisiera conocer la procedencia de su espíritu y el conocimiento de sus vidas pasadas, ofreciendo también terapias para eliminar traumas y depresiones.

Hoy en día la organización El Mensajero Solitario cuenta con más de 50,000 seguidores, más de 37 millones de reproducciones en Youtube, 17 Clubes de Fans a lo largo de Latinoamerica y Norteamerica que comparten las entrevistas a las más destacadas celebridades fallecidas. Países como Perú,

Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, México y España, han sido las más activas al momento de encontrar respuestas sobre los conocimientos dados por “El Mensajero Solitario”, acerca de la vida y de la muerte, ¿porque encarnamos?, vidas pasadas, nuestra misión, relaciones tóxicas, almas gemelas, el origen de los dones, fantasmas, la muerte, entre otros temas… Por este motivo, esta organización espiritual agenda giras de promoción durante este año alrededor de estos paises.

Encuentra y sigue a “El Mensajero Solitario” en Facebook, Twitter, Instagram, Youtube como “El Mensajero Solitario” y en su página oficial como www.elMensajeroSolitario.org y www.Carolinus.net Feliz Cumpleaños y que sigan creciendo más!!!