¿Dónde nacen los tacos de canasta?

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 junio, 2017

Los tacos son uno de los alimentos básicos dentro de la dieta del mexicano, y dentro de todas las variedades que existen, hay una que se distingue por dos cosas en particular, el recipiente y el vehículo en que son transportados: los tacos de canasta.

El estado de Tlaxcala es famoso por ser el lugar de origen de esta variedad de tacos; el municipio de San Vicente es conocido como la cuna del taco de canasta; de hecho en este lugar se celebra anualmente la “Feria del Taco de San Vicente Xiloxochitla” cada primer domingo de diciembre desde hace 12 años.

En la primera edición de este festival se presentó a Marcial Balderas como el taquero más antiguo de la localidad, ya que fue uno de los iniciadores de este oficio en los años 50 del siglo pasado; utilizando una canasta y una bicicleta para transportar su mercancía dio inicio a una de las tradiciones más características de la zona central de la República Mexicana.

De esta localidad, en la que más de 80 por ciento de las familias se dedican a ese oficio, es originario Efrén; que desde hace más de 30 años se ha dedicado a la elaboración y venta de este alimento, considerado un buen complemento en la dieta del mexicano, siempre y cuando no se abuse en su consumo.

Diariamente desde tempranas horas de la mañana comienza a preparar su canasta, aunque afirma que una noche antes se tiene que iniciar este proceso, pues “desde la noche anterior se pone a cocer la papa y el frijol, para que al día siguiente a las seis podamos empezar a guisar y a preparar la canasta”.

Después de preparar personalmente los tacos, Efrén toma su bicicleta y se dispone a recorrer más de 12 kilómetros, desde Culhuacán, en la delegación Iztapalapa, hasta las calles de la colonia Mixcoac, en la delegación Benito Juárez; para llegar al punto en el que vende sus tacos.

Pues la verdad es que tengo mi coche, pero es una lata andar peleando con el tráfico, además encontrar estacionamiento es un relajo; por eso prefiero agarrar mi canasta, mi bici y así llego más rápido; es más o menos una hora de camino”, declaró en entrevista para Notimex.

Efrén ha ofrecido los tradicionales tacos de papa, frijol, chicharrón y adobo en el mismo lugar desde hace más de 30 años, lo que le ha generado ser reconocido por los habitantes y personas que trabajan en los alrededores.

A pesar del largo trayecto que recorre a bordo de su bicicleta, afirma que lo más cansado de su labor es permanecer parado prácticamente medio día en el mismo punto; “imagínate, estoy aquí desde las 11 de la mañana hasta las cuatro o cinco de la tarde; a mis 50 años pues sí es cansado” aseguró.

Al cuestionarle el motivo por el cual decidió dedicarse a este oficio, Efrén refirió que en su familia a quien no quería estudiar le daban su canasta, su bicicleta y continuaba con el negocio familiar; es por eso que se ha dedicado al oficio desde hace ya 32 años.

Respecto a la cultura vial en la ciudad, declaró que “no existe, especialmente entre los microbuseros y taxistas, esos tipos no respetan a nadie; los particulares son un poco más respetuosos, pero eso no ha evitado que en un par de ocasiones me hayan tirado de la bicicleta”.

A pesar de estos inconvenientes, Efrén declaró que prefiere seguir utilizando este medio de transporte, y afirma que el uso de la bicicleta podría ser la solución a todos los problemas de movilidad que existen en la ciudad.

Después de trabajar de lunes a sábado, aprovecha los domingos para salir a pasear a bordo de su bicicleta y acompañado por sus hijas; “pues aparte de la chamba también andamos en la bici mis hijas y yo, los domingos damos la vuelta al parque, o a veces aprovechamos los paseos ciclistas que se organizan”.

Sin embargo Efrén nos confesó que no todo es positivo con la bicicleta; ya que, a pesar de ser un transporte rápido, ecológico y que le ayuda a mantenerse activo y sano, también le ha generado algunos problemas en las rodillas y la espalda.

Si bien es cierto que los de canasta son de los más ricos de toda la variedad de tacos que existen, además de los más económicos, todo mexicano sabe que unos tacos de canasta que no tienen plástico azul y no vienen transportados en bicicleta no son de fiar.