Belinda desmiente boda y ser una mantenida

By Redaccion El Heraldo SLP on 21 junio, 2017

A través de Twitter, la cantante Belinda dejó en claro que la relación que sostiene con el ilusionista Criss Angel no es por interés.

“Tengo más de 15 años de carrera y no necesito que nadie me pague nada”, escribió la solista, quien negó que su novio fue quien pagó su nuevo sencillo ‘Báilalo’, con Zion & Lennox, Steve Aoki, y dirigido por el propio Criss Angel.

“Soy una mujer independiente que ha luchado y trabajado toda su vida, yo pago mis impuestos, mis videos y mis canciones, nadie las paga por mí, soy una mujer autosuficiente”.

Además de comunicar que no se casará el próximo 19 de diciembre, Belinda agregó: “Nadie me regaló un departamento, nadie me regaló una casa, nadie me regala nada, todo lo que tengo me lo he ganado con mi trabajo y de muchas lágrimas más que satisfacciones”.