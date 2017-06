Virus que afecta a niños se extiende a escuelas de Amecameca

Niños, menores de diez años en Amecameca, han empezado a padecer los síntomas de lo que al parecer es el virus conocido como Coxsackie y cuyos síntomas son fiebre, así como la aparición de ampollas en manos, pies y boca.

Karola Galicia Reyes, directora del Jardín de Niños, Adolfo López Mateos de Santa Isabel Chalma explicó que ellos tienen confirmados 15 casos, “eran 17 casos de un virus llamado coxsackie que se está presentando en varias partes de la república,Tlaxcala, Morelos, bueno los casos que tenemos aquí en la escuela, dos ya fueron descartados, solamente han sido 15 pequeños con este virus”.

Se da principalmente por la mal higiene

Tan solo en el poblado de Santa Isabel Chalma son tres escuelas afectadas: los jardines de niños Josué Mirlo y Adolfo López Mateos, así como la primaria, en donde ya se llevan labores de desinfección.

Víctor Manuel Torres Meza, director del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cevece), explicó que este virus aparece en esta temporada del año y aparece en niños de entre cinco a 12 años de edad.

Explicó que se da principalmente por la mal higiene y debido a que los niños se la pasan tocándose la cara, los pies y varios objetos, es fácilmente transmisible al reventarse las ampollas.

Consideró que no es de riesgo, pero debe mantenerse vigilancia de los menores, pues debido a que salen ámpulas en la boca muchas veces no comen o por las altas temperaturas podrían presentar alguna complicación.

Asimismo, señaló que es importante que se reporte al médico si el menor forma parte de un grupo sintomático para que se pueda detectar algún foco de contaminación.

Estableció que hasta el momento solo se han presentado casos en el Valle de Toluca y Amecameca y se encuentra atendiendo los casos.

Así debido a que el virus se trasmite por el mal aseo, en planteles ya se toman medidas.

Sin embargo, los padres de familia exigen les aclaren que de que virus se trata, pues hay varias especulaciones y temen por sus hijos.

Si es nuestra preocupación porque no sabemos bien, si queremos que nos vengan a explicar que es lo que está pasando, porque de hecho nosotros ya venimos a hacer limpieza general de todo, de lápices, gomas, etcétera, ya desinfectamos con cloro, pero si es nuestro temor porque no nos dicen nada las autoridades, no sabemos en sí bien que es lo que tengan”, apuntó María del Carmen, madre de familia.