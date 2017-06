Pablo Ruiz se desnuda en el video de ‘Tu nombre’

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 junio, 2017

El cantante argentino Pablo Ruiz argumentó que se desnudó en el video del tema Tu nombre para liberarse de las críticas de las que ha sido objeto en su carrera musical.

No se ve nada obsceno y no es nada que pueda afectar a nadie, pues también pensamos que los niños podrían verlo. Sí, se trata el tema de la sexualidad, pero muy delicadamente”, comentó en conferencia de prensa.

No creo que ofenda a nadie, es un video muy cuidado y artístico. El desnudo es la liberación de las críticas, de todo lo que se ha hablado de mí, bueno o malo. Es como decir que aquí estoy, desnudo frente al mundo”, enfatizó.

El intérprete de Aire y Espejos azules recordó que en la adolescencia le enfadaba que le dijeran Pablito Ruiz, pero si hoy le llaman así considera que es de cariño.

Cuando era adolescente sí me molestaba porque a esa edad te molesta todo. Sobre todo me criticaban sin saber cuál era mi elección sexual. En esa época me aparté de los medios porque sentí mucho bullying y porque la disquera me dejó en un cajón debido a ese tema, pero eso ya está superado”, afirmó.

De visita en la Ciudad de México para presentar su nuevo disco, explicó que pone atención en las críticas, pero no en aquellas que sólo hablan por hablar con el afán de lastimar.

“Quienes buscan hacerme daño ya no me afectan en nada. Ya superé la etapa en que me ponía mal. Un artista tiene que hacer lo que más le gusta y mostrar su arte, siempre he sido polémico y controversial, así que no me interesan las críticas malas, le doy paso a lo positivo, al cariño y amor de toda la gente”.

Aunque son más de tres décadas de trayectoria destacó que cada vez se suma más público a su propuesta. Incluso dijo que le gusta trabajar en México porque es el país en el que acumula más fans y, además, son los más fieles y cariñosos.

Pablo Ruiz promueve el sencillo Tu nombre, incluido en su nuevo material discográfico homónimo en el que compilan algunos de sus éxitos y canciones inéditas a ritmo de reguetón y cumbia, pues desea abrir el espectro musical.

Recordó que Oh mamá, ella me ha besado es el tema que más impacto ha tenido en su trayectoria. Tan sólo en el canal YouTube tiene más de siete millones de vistas.

Los noventas están de moda, por lo que expresó su anhelo de participar en la gira de conciertos 90’s Pop Tour que agrupa a intérpretes como JNS, Fey, Caló, OV7, The Sacados, Litzy, Erik Rubín y Aleks Syntek.

“En Argentina hay una serie de conciertos así, en los que se escucha pura música retro. Me encantaría estar. Todavía no me han ofrecido algún contrato pero estoy abierto a que Ari Borovoy me hable y me diga: ‘Ven, Pablito’. Él y yo nos conocemos desde que estábamos chiquitos”.

Luego de ofrecer un show case, el cantante informó que prevé una gira de conciertos en varias plazas del país para enero o febrero del próximo año.