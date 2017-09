Mark Hamill tendrá su calle en San Diego

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 junio, 2017

El concilio de la Ciudad de San Diego aprobó hoy nombrar una calle en honor de Mark Hamill, estrella de La Guerra de las Galaxias, en el área de Clairmont, donde el actor vivió parte de su juventud.

El nombre se colocará en la calle del 5900 de Castleton Drive, sin embargo, se aclaró que ésta seguirá siendo el nombre oficial de la calle.

Hamill, hijo de un oficial naval, vivió en ese camino durante los años 60. Asistió a la preparatoria Hale Junior High School y un año en Madison High School antes de trasladarse a Virginia y más tarde a Japón.

Hamill asumió una variedad de pequeños papeles de televisión a principios de 1970 antes de alcanzar el estrellato como Luke Skywalker en la película original de Star Wars en 1977.

Posteriormente apareció en secuelas de Star Wars, Corvette Summer y The Big Red One y dio voz a The Joker en las producciones animadas de Batman.

El asunto fue aprobado por unanimidad con un voto de 7-0 sin comentarios como parte de la agenda de consentimiento del consejo de la ciudad.