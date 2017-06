Una ciudadanía atenta e interesada el mejor antídoto contra la corrupción

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 junio, 2017

Guadalupe Torres, diputado mencionado en la “ecuación para la extorsión” da la bienvenida al frente ciudadano que se organizó para combatir los actos indebidos de los gobernantes.

El diputado J. Guadalupe Torres Sánchez manifestó que una ciudadanía atenta y más interesada en los asuntos públicos, “sería el mejor antídoto contra la corrupción”.

De esa forma, el representante del PRD dio la bienvenida al frente ciudadano que se organizó en San Luis Potosí para combatir los actos indebidos de los gobernantes.

“Esperamos en verdad que este frente aborde no solo los asuntos del Congreso, sino muchos otros temas que están requiriendo de la participación ciudadana, más allá de los que generan un gran ruido mediático”, expuso.

Dijo que “en lo que a mí corresponde, estoy asumiendo mi responsabilidad como ciudadano y como diputado, y por eso fui el primero en presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia para que se investigue lo expresado por Enrique Flores en el video por todos conocido”.

Refirió que, junto con esa medida de pedir la intervención de las autoridades en el tema, procedió también a presentar su renuncia a la presidencia de la Comisión de Vigilancia.

“Tomé esas dos acciones concretas para que no se me vaya a acusar de entorpecer la investigación o presentar obstáculos a la misma; pero también dejé en claro que soy ajeno a cualquier acto indebido en mi desempeño al frente de ese órgano colegiado”, precisó.

No obstante lo anterior, también exhortó a no “perder la perspectiva de las cosas” y en ese sentido destacó que “por el momento lo único que tenemos son las declaraciones de un diputado en un video, que en un momento dado deberán tomarse como indicios para investigar presuntos actos de corrupción”.

“Como ciudadanos nos corresponde no desatar una cacería de brujas, cuando aparte del video no existe por el momento el resultado de ninguna indagatoria que permite acusar de manera directa a nadie”, añadió.

“Hay que esperar el resultado de las investigaciones, este caso se está prestando de manera positiva para la organización social que, repito, es bienvenida, pero, por otro lado, no podemos dejar de ver que también algunos pretenden aprovechar esta circunstancia de manera política, generando acusaciones temerarias a partir de unas declaraciones cuya veracidad deberá comprobarse”, expuso Torres Sánchez.

El diputado añadió que “en mi caso, como he dicho antes, no tengo nada que temer, y estaré atento al seguimiento de la denuncia que presenté, pidiendo también, si es el caso, que se castigue a quienes hayan incurrido en actos ilegales al interior del Congreso”.

“Mientras no exista un veredicto de autoridad competente, creo que no se debe acusar a nadie si no se tienen las pruebas, pues estaríamos cayendo no solo en la calumnia, sino también faltando a la presunción de inocencia que nos garantiza la Constitución”, puntualizó el diputado J. Guadalupe Torres.