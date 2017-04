Responsabilizan a Covarrubias Rendón de invasiones y posible violencia en Mexquitic

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 abril, 2017

Crece el conflicto por tierras entre ejidatarios de Mexquitic de Carmona y habitantes de la comunidad de Guadalupe Victoria, quienes a base de presiones y amenazas, bajo la asesoría de Carlos Covarrubias Rendón, han invadido más de 800 hectáreas de la comunidad de San Marcos Carmona, además de presionar a las autoridades municipales para que les sean adjudicados estos terrenos.

Así lo denunció José Reyes Pérez Ortiz, juez auxiliar de San Marcos Carmona, quien indicó “hacemos responsable de la violencia que se pueda presentar en Mexquitic de Carmona a Carlos Covarrubias” y denunció una serie de amenazas de las que han sido objeto él y algunos otros liderazgos de la comunidad por oponerse a las maniobras ilegales a las que está incitando Covarrubias Rendón en muchos de los habitantes de diversas comunidades.

“Durante años hemos sabido convivir en paz, sin embargo, esto se rompió cuando Carlos Covarrubias hizo presencia, ya que sabemos que esta es su forma de operar; lo ha hecho ya en otras ocasiones y en otros lugares, por lo que la comunidad se ha preparado para resistir y defender a como de lugar nuestro patrimonio.

Pérez Ortiz dijo que era visible la manera en cómo Covarrubias Rendón ha sembrado la envidia, el rencor, y sobre todo, la avaricia entre dos comunidades que durante años habían estado pacíficas.

El juez de la comunidad no descartó que esta situación sea el detonante de situaciones de violencia en el municipio, ya que a pesar de que Carlos Covarrubias no vive en la comunidad, ha llegado con un grupo de personas a crear un conflicto donde no había.

Destacó que su manera de actuar mediante manifestaciones y bloqueos a la presidencia municipal, es muestra de que desea una confrontación “no sabemos cuál será el beneficio que obtendrán, pero esta avaricia está ocasionando muchos problemas entre los que vivimos aquí” dijo.

Precisó que ellos no están dispuestos a regalar sus tierras y reiteró que si actúan lanzando amenazas hacia los pobladores y la autoridades, los habitantes de San Marcos Carmona no se quedarán de brazos cruzados y defenderán esas tierras que por derecho les corresponden.