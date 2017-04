Guerra contra el crimen, perdida; el Estado no sabe qué hacer

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 abril, 2017

La gran evaluación del saldo hasta la fecha de la guerra del Estado contra el crimen organizado que comenzó en 1984 (guerra y criminalidad) se puede plantear en una pregunta capciosa: si hay más delincuentes dados de baja, ¿por qué ha aumentado la violencia?

El primer gran paso para razonar el problema de la delincuencia y sus efectos en inseguridad y violencia es el de contabilizar el problema. Ayer miércoles en la tarde se presentó en el Senado el Atlas de la Seguridad y la Defensa de México 2016, realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, y editado por Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada.

Lo importante de esa obra de 502 páginas radica en sus cifras:

—En el país existen once cárteles criminales que operan en 21 estados, aunque en los once restantes hay crímenes, aunque no células asentadas.

—Del 2000 al 2016 el gasto presupuestal en seguridad en todas las dependencias de la administración pública ha sido en promedio anual de 3.2% y pasó de 0.5% del PIB a 0.8%. En tres lustros el crimen aumentó a niveles inconcebibles. En pesos, el gasto en seguridad aumentó 284.3% en ese largo periodo, aunque con resultados menores porque se perdió en control de seguridad en dos terceras partes de la república.

—Los delitos detectables pasaron de un millón 367 mil 714 a un millón 511 mil 292, un aumento de 10.5%.

—Del total de policías municipales, sólo el 10% de ha capacitado. Los demás siguen operando con deficiencias e improvisaciones.

—De 1995 a 2016 se han decomisado casi 290 mil armas que circulaban ilegalmente, la mayoría de delincuentes.

—Del 2000 al 31 de junio del 2016 se han detenido a 417 mil 55 delincuentes, casi todos en flagrancia o con orden policiaca, un promedio de 24 mil 532 al año. Pero la población en penales es de apenas 200 mil 989 presos.

—De 1990 a 2015 hubo en el país 404 mil 15 homicidios.

—De 1997 a 2016 ha habido un promedio anual de alrededor de 15 mil homicidios dolosos, secuestros y extorsiones.

—El consumo de drogas en México ha crecido a 14.5% de jóvenes que la han consumido alguna vez. El consumo de marihuana es de 10.6% en jóvenes y de 17.2% de cualquier droga. El último año se contabilizaron 713 mil 963 estudiantes que han necesitado apoyo por consumo de drogas.

—El valor de la droga en el mercado negro es de 40 mil millones de dólares, en tanto que el de contrabando de personas llega a 7 mil 500 y de gasolina y gas a 3 mil millones.

—Oficialmente de 2000 al 2016 ha habido 104 periodistas asesinados y 25 desaparecidos.

—Del 2006 al 2015 se han encontrado 193 fosas clandestinas con un total de 769 cadáveres. Guerrero, Morelos y Tamaulipas son los que más han usado las fosas.

—México ocupa el primer lugar (73%) en violencia del crimen organizado como más dañina. El más bajo es Bolivia con 37%. El 70% de los mexicanos tiene percepciones de inseguridad.

—Por problemas de inseguridad y crimen organizado, la aprobación presidencial de México bajó de 47% en 2002 a 25% a mediados de 2016.

-0-

Política para dummies: La política es la frialdad de carácter para saber que las cosas andan muy mal, pero sonreír como si estuvieran muy bien.

Sólo para sus ojos:

* La ingenuidad de Josefina Vázquez Mota la llevó a meter el arresto de Duarte como parte de la campaña mexiquense, justamente lo que quería el PRI para vender la idea de que lucha contra la corrupción.

* De nueva cuenta el presidente Donald Trump ha regresado a amenazar con el fin del tratado de comercio libre. En México hay el optimismo de que se hagan correcciones mínimas. Pero todos los datos apuntan a que Trump en realidad no quiere al TCL.

* Legisladores demócratas han hecho sus cálculos: un muro fronterizo con México de mil 827 millas tendría un costo de 70 mil millones de dólares.