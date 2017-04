El problema de la impunidad radica en la falta de capacitación a policías: OVF

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe invertir más recursos en la capacitación de los agentes de la Policía Ministerial, para que el Sistema de Justicia Penal empiece a funcionar en beneficio de los ciudadanos, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales diputado Oscar Vera Fábregat.

Afirmó que el grave problema de la impunidad radica en la falta de capacitación de los policías ministeriales y en que no hay peritos suficientes para atender todos los casos, lo cual implica que las carpetas de investigación no estén bien integradas y los presuntos responsables anden como si nada en las calles.

Explicó que los agentes del Ministerio Público “más o menos están capacitados, pero el sistema no descansa en ellos que solamente son los rectores de las averiguaciones, quienes dan las indicaciones y quienes recaban todos los datos, las pruebas, las investigaciones son los ministeriales y ahí está el problema porque no son capacitados aunque muchos son abogados”.

El diputado Vera Fábregat añadió que se está buscando la manera de asignar más recursos a la capacitación de los agentes ministeriales, para la integración de su grupo de élite, la creación del instituto de capacitación, “se trata de entender el sistema, porque todo está en cómo se realizan las detenciones, en qué tiempo hay que presentar al detenido, proporcionar las pruebas, porque ya no se reciben testigos ahora se recaban datos de prueba”.

Además, expuso el diputado Oscar Vera, debe haber suficientes peritos y solo hay 15 o 20 cuando se requieren 500, porque para todo se requieren pruebas periciales, hasta en un accidente de tránsito para que el afectado reciba su pago y no van ni los peritos ni los ministeriales, “por eso vemos impunidad, ya no se detiene a nadie más que por delitos graves, si allanan una casa al culpable lo vemos en la calle hasta que el juez de control lo cite a audiencia”.