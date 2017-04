«El Chapo», no Yarrington, el acusador de la gavilla de EPN

By Redaccion El Heraldo SLP on 20 abril, 2017

Las dinastías agropecuarias centroamericanas, los partidos de la derecha europea, los cenáculos gabachos del poder, las castas de privilegiados gubernamentales, pretenden sembrar entre la opinión pública un discurso apergaminado que retrata la visión oligárquica del aparato burocrático. La ley de minorías insaciables.

Por todos lados circula entre los nervios de la sociedad un mensaje subliminal con los peores argumentos de la Guerra Fría. Pretende causar desazón, miedo, atizar las hogueras de la ignorancia. Quiere conquistar la simpatía de la indolencia hacia un discurso pasado de moda, que sólo provoca pena ajena y más repudio hacia los promotores.

Entre frases ridículas, redactadas por ñoños e improvisados, quieren descalificar y fustigar a los adversarios, a la vez que halagan a los empoderados fallidos, sin brújula, timón ni destino. Es el discurso patético que sostiene la complicidad con la delincuencia organizada, el que socava los derechos sociales y ciudadanos, la dignidad e integridad de las personas.

El terror de la corrupción, la impudicia y la incongruencia

Tratan de espantar con el petate del muerto. Al grito de ¡ agarren al ladrón!, el sistema de la corrupción endereza ataques riesgosos. Provoca turbulencias que pueden desencadenar dramas históricos y crímenes mayores, alentados por una frivolidad estulta, de la peor manufactura, desde la ignorancia mendaz. El pueblo contesta: ¡asústame, panteón!

Ante el pavor de ser sustituidos en el 2018, la reacción echa mano de sus peores profetas.? De todos los que caguen tinta, que refuercen el rostro tieso, indolente, de la inminente derrota. Lo que logran es revelar en toda su magnitud el terror de la corrupción, la impudicia y la incongruencia, por llamarla de algún modo.

En su macabra estructura, hay de todo: desde amenazas nucleares de portaaviones chinos, gabachos y rusos que acosan las costas de los dictadores sudamericanos, hasta supuestas cátedras televisivas pagadas que advierten sobre el peligro del arribo de los diferentes. Ensalzan lo malo conocido, sobre lo bueno que todavía no se ha experimentado.

En el mejor de los casos, ofrecen que de permanecer en el poder, llevarán a cabo más reformas como las nonatas, las estructurales frustradas. En el peor, ante una sociedad demasiado informada, logran arrimar más parque a las izquierdas tan temidas, potencializan su triunfo electoral. La falta de imaginación y de contacto con la realidad, hace estragos. Los confunde más.

Catarata de jaladas inconexas que sólo ellos entienden

Las antiguas hipótesis esenciales de la razón de Estado y de las fuerzas armadas del aparato, en el absoluto desprestigio, se han desplomado en México. Pero la absurda publicidad oficial, cae a niveles de descrédito e indignidad nunca antes observados. Los récords y registros no alcanzan para el escarnio popular.

Adoptan y reproducen todo lo que venga de afuera para soportar objetivos más perdidos que un gusano en gallinero: desde sus ingenuos ataques, defienden al populismo de derecha, afianzado sobre la defensa de la propiedad, el gasto racional del gobierno. Atribuyen a las izquierdas la culpa por atacar a la institucionalidad y desacreditar a los medios habituales de comunicación…

… hasta la intención de la catástrofe impositiva de querer gravar con mayores cargas fiscales cualquier acto o contrato civil, hasta hacer recaer en sus discursos el odio para dividir a la sociedad y la escondida intención de implantar dictaduras y eternizarse en el poder que se les confiera. Es una catarata de jaladas inconexas que sólo aquéllos entienden.

La Fundación Rockefeller, financia al IMCO para que ataque a AMLO

Se trata de las mismas proclamas rupestres que antes ganaban adeptos inconscientes en el rancho grande. Pero como proceden del exterior, difundidas por ?linajes ilustrados, pueden utilizarlas para espantar a la concurrencia electoral, la misma que los espera ansiosa, para mostrarles el músculo el año que viene.

Achacan a las izquierdas, en todas latitudes, que la frase “tener riqueza es de inmorales”, proviene de los programas políticos alternativos.? En México utilizan a todos para repetirlo. El último fue el casto Juan Pardinas, del IMCO financiado por la Fundación Rockefeller, que escupió: “No conozco un tigre que se haya vuelto vegetariano”, en referencia al puntero en las mediciones de sus encuestadores pagados.

Frases de la peor época del diazordacismo ordinario. Anunciadoras de la represión, portavoces de lo inconsulto, de lo premeditado, pero inconsciente. La fresa del pan amargo de la desesperación, del terror a la revancha del Imperio al que han servido, que ya viene tras sus huesos. Faltan ocho meses para destapar al ungido, seguramente Vi(rey)garay o alguno de sus recomendados , al que hará el ridículo en la campaña y en las urnas, vistiéndose de tricolor.

2018, en juego la permanencia toluquita y el modelito de ¿desarrollo?

Y, como decía López Velarde, ya “las campanadas caen como centavos”. El tiempo es largo para el que espera, pero corto para el que disfruta, insoportable para el que sufre. Los toluquitas ven cómo el poder se les esfuma, y no entienden todavía por qué. Siguen pensando que esto es como la cosecha de mujeres, que nunca se acaba.

Lo grave es que los tolucos y pachuquitas creen que en las elecciones del 2018 sólo estará en juego la posibilidad de su permanencia. El aferramiento al hueso. Y no es así, de ninguna manera. Estará en juego eso y algo más : el debate sobre el desastrado curso de la economía nacional. La prevalencia o la defenestración de un modelo inocuo de desarrollo.

Hoy, en México, el modelo de la dependencia total a Estados Unidos

La unción al cabús del Imperio es sólo parte del viejo debate entre federalistas y centralistas. Eso ya es cosa juzgada. Salimos perdiendo todos. El nuevo, tiene sobre el tapete la prioridad elegir entre la visión oligárquica de la casta empoderada y las necesidades reales de la población, largamente postergadas.

El crecimiento del país, apoyado en estabilidades ficticias, represiones sangrientas, congelamiento de salarios, cierre de fronteras para el enriquecimiento de productores chafas, reparto de maletas interminables a los líderes conspicuos del sistema, adoración a los estultos, consagración de los traidores, era y sigue siendo un modelo.

Otro, la exportación monocorde de un solo producto, el petróleo, extraído siempre por compañías extranjeras, para financiar a la burocracia y sus desmedidos estipendios, las actividades industriales de los consentidos y poner a la cola el desarrollo agropecuario y el gasto social para los hambrientos y enfermos, previo desmantelamiento del Estado . El modelo de la dependencia total, la unción hasta de los indicadores macroeconomicos.

Los de Atracomulco y la rapiña sin freno han sido el acabose

Al primero le llamaron pomposamente desarrollo estabilizador. Al segundo, la biblia del neoliberalismo.? Ambos son lo mismo: productores de economías blindadas, pero para unos cuantos bolsillos de mentecatos. El acabose ha sido el peñanietismo de Atracomulco: la rapiña sin freno posible. La ambición de los que no tienen fondo, el desastre nacional.

Esto último no puede ser un modelo de desarrollo, ni porque esté apoyado por los patrones del gabacho que exigen cada vez una mayor incondicionalidad, que no les hace falta, de por sí se entregan sin condiciones, usted lo sabe. El entreguismo de los toluquitas es a cambio de nada para el pueblo.

Porque los gabachos no van a resolver los términos de la inestabilidad, ni los costos del hambre, que ya alcanza a la inmensa mayoría de lastimados por un grupo de insensatos e ignorantes. Los gringos no van a detener las protestas de más de cien millones de mexicanos. ¿O ellos creen que si?¿Por eso se hacen eco del rebumbio ajeno contra un supuesto populismo de izquierdas que afecta los grandes intereses de las transnacionales?

¿Usted qué haría?, pregunta el atolondrado de Los Pinos.

Índice Flamígero: La barra de opinión de Tv Azteca, la primera en su tipo en la televisión mexicana, y que durante más de 12 años ha impulsado Ricardo Salinas Pliego, se sumará a partir del 24 de abril a la programación de adn40. La barra de Azteca Opinión ha sido reconocida nacional e internacionalmente, por el Consejo Nacional del Club de Periodistas de México A.C., en las categorías de debate, opinión y análisis de fondo; y por el Festival Pantalla de Cristal en 2016, por la trilogía de documentales de gran contenido y producción de clase mundial: Maquío: rebeldía, seducción y tragedia; Cárdenas: oportunidad, poder, desolación, y Salinas: ascenso, visión y frustración. La mayor pluralidad de analistas y expertos de amplio reconocimiento estará en un solo canal: adn40. Este es sin duda uno de los ejes centrales de la reinvención de Benjamín Salinas Sada, como el primer canal de televisión abierta en México con información, análisis y opinión las 24 horas del día. Adn40 está disponible en televisión abierta por el canal 1.2 en todo el país y por el 40.1 en el Valle de México, además de todos los sistemas de televisión por cable y satelital. + + + Ante la nueva legislación federal con la que se pretende fortalecer los derechos de los pasajeros de aerolíneas, el senador chiapaneco Luis Armando Melgar opinó que hubiese sido más ventajoso para el usuario el que se fijase que, a partir de las tres horas de vuelo demorado, aplicaran las compensaciones por cancelación que el propio dictamen determina a partir de las cuatro horas de retraso, como ofrecer transporte sustituto, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, proporcionar alimentos conforme al tiempo de espera hasta el nuevo embarque y, de ser necesario, alojamiento en hotel en caso de tener que pernoctar. Una legislación que habrá de perfeccionarse para beneficiar a los usuarios de este servicio. + + + De don Rubén Mújica Vélez, comentando el “ningún chile les embona”, a cargo de EPN: “Amigos. ¡Patéticamente revelador! ¡Peña ya alcanzó a identificarse con Marcelino Perelló! La vulgaridad extrema, reveladora de su pobreza total, los une. Sólo se explica ante la soledad anticipada de la novela de René Avilés Favila El solitario de palacio o con título similar. La sensación creciente de la orfandad política, de la bajamar de alguien que nunca mostró el mínimo nivel para ocupar la presidencia de la Republica. ¡El contraste brutal con las lecciones de dignidad y honorabilidad mostradas por Benito Juárez en más de una ocasión! ¡Signo ineludible de los tiempos de la politiquería, de la bellaquería más insultante para el pueblo mexicano! La angustia de Peña Nieto ante la avizorada debacle en el “MI-EDOMEX” explica esta expresión que llamó “coloquial” y que revela la infame pobreza, la supina vulgaridad de alguien que presumió de estadista y solo es una copia idéntica a “Layín”. Pero, ¡cuidado, porque aún puede llegar a extremos de represión inconcebibles! Ojalá no lleguemos a extremos funestos.”