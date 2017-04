Cosas de la ciudad: Niegan que policías municiples no intervengan en riñas pandilleriles

PIDE IP TRASPARENCIA.- El presidente de Industriales Potosinos AC. Guillermo Aldrett Rodríguez, se unió a los voces que piden que se investigue donde quedaron los 400 millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundarias, que se “desaparecieron” durante la administración gubernamental de Fernando Toranzo Fernández, dejando en claro que el sector empresarial demanda trasparecía en el manejo de los recursos públicos.

FONDO METROPOLITANO.- Y hablando de trasparencia, la dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino, acusó a la Seduvop de no informar a las autoridades del municipio de San Luis Potosí sobre el destino del monto que recibió a través del Fondo Metropolitano correspondiente al año 2016 por lo que no hay certeza en qué se aplicó el dinero que por derecho tenía que llegar a manos del ayuntamiento de la capital.

SEDUVOP LA RESPONSABLE.- De acuerdo a lo anterior, estos recursos no estuvieron en manos del Ayuntamiento capitalino, ya que el responsable del ejercicio sobre el monto recibido a través de este fondo es la Seduvop, donde Leopoldo Steves Amaro, es quien prácticamente preside la junta del consejo técnico para el desarrollo urbano en el estado.

¿RESPONSABILIDAD MUNICIPAL?- Pues podrían sancionar al Ayuntamiento de Armadillo por la tragedia del domingo, si se demuestra que hubo omisión en las medidas de prevención de contingencias o desastres, como ocurrió el pasado fin de semana. Lo anterior lo tendría que determinar una investigación que corresponde realizar tanto la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí como a la Dirección Estatal de Protección Civil. Sin embargo, ninguna dependencia ha dicho nada al respecto,

PIN 7.- Pues tal y como si fuera el día de los inocentes, el encargado de la DGSPM, Saúl García Rodríguez, negó que los agentes de esa corporación se rehúsen a intervenir en riñas pandilleriles, ya que por el contrario, dijo que los policías actúan siempre frente a situaciones que ponen en peligro su integridad. Si, efectivamente, a un pin de ser el muñeco de Gepetto.

PIN 8.- Por su parte Alejandro Leal Tovías, afirmó que el Gobierno no oculta ni manipula cifras sobre inseguridad e indicó que “no sirve de nada manipular las estadísticas, pues con ello se nos permite tener un reflejo de lo que ocurre en materia de seguridad pública y prevención del delito en las cuatro zonas del Estado”. Por cierto, en base a esas estadísticas somos uno de las entidades más seguras del país, lástima que los potosinos piensen otras cosa.

AUMENTAN ROBOS.- Por su parte la organización Vecinos Unidos, denunció que en las últimas semanas se han incrementado el número de delitos y ahora los ladrones utilizan menores de edad, además de disfrazarse como seminaristas para cometer los hurtos en casas habitación. A los menores los utilizan para introducirse a las casas y con los disfraces de padres, logran penetrar a las viviendas, en donde se apoderan de objetos de valor, mientras el propietario anda en busca de objetos que les van a “bendecir”.

NUEVA “OCURRENCIA”.- José Luis Romero Calzada, tuvo otra “brillante” ocurrencia y ante el fracaso de su propuesta para que Finanzas estatal rebajara impuestos a los automovilistas que portaran una calcomanía con una frase positiva, ahora presentará una iniciativa para que los Ayuntamientos, aseguren las viviendas contra incendios, explosiones, desastres naturales o cualquier fenómeno natural, para todos los contribuyentes cumplidos. Otra chuscada que no pasara, por el costo que esto representaría, por lo que podemos adelantar que el siguiente paso del Tekmol será regalar una paletita en su empresa a quien presente su comprobante de pago.

SÓLO TEMAS IMPORTANTES.- Y antes esta serie de situaciones que han exhibido al Congreso de San Luis Potosí a nivel nacional, la Coparmex exigió a los diputados no desviar su atención en temas irrelevantes y concentrase en cuestiones realmente importante, al tiempo de advertir que ante el clima preelectoral que se vive en San Luis Potosí y el país los legisladores no deben descuidar sus responsabilidades ante la sociedad