Parlamento británico da luz verde a elecciones anticipadas

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 abril, 2017

La Cámara de los Comunes británica aprobó hoy, con 522 votos a favor y 13 en contra, la celebración de elecciones generales anticipadas en el Reino Unido el próximo 8 de junio, a propuesta de la primera ministra, la conservadora Theresa May.

May, que llegó al poder sin pasar por las urnas tras el referéndum sobre la Unión Europea (UE) del 23 de junio pasado, anunció el martes por sorpresa su intención de celebrar estos comicios a fin de afianzar su mandato de cara a las negociaciones con Bruselas para el Brexit.

Los parlamentarios dieron su visto bueno a una moción gubernamental que autoriza la convocatoria de comicios en esa fecha, en lugar de la inicialmente prevista de mayo de 2020, cuando hubiera terminado la actual legislatura.

Para prosperar, el texto necesitaba el respaldo de dos tercios de la cámara baja, que tiene un total de 650 escaños, lo que obtuvo con creces gracias al apoyo de la mayoría conservadora y de la oposición laborista y liberaldemócrata, con la abstención de los independentistas escocesesMay y el líder del primer partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, cruzaron duras acusaciones durante el debate parlamentario sobre estas elecciones.

En su intervención, la líder ‘tory’ acusó al dirigente socialdemócrata de “no estar capacitado” para dirigir el Reino Unido, mientras que éste le achacó haber roto su promesa de no convocar en ningún caso elecciones generales anticipadas.

Saludamos la convocatoria de elecciones, pero ésta es una primera ministra que dijo que no las habría, una primera ministra en quien no se puede confiar”, afirmó Corbyn, que acusó a May de querer además huir de los debates televisivos, en los que ella se niega a participar.

La dirigente conservadora reiteró que era necesario adelantar los comicios a fin de garantizar “estabilidad y liderazgo” al país de cara a la negociación con Bruselas para la salida de la UE.

Hay tres cosas que necesita un país, una economía fuerte, una defensa fuerte y un liderazgo fuerte y estable”, declaró la jefa del Gobierno, que afirmó que esto es lo que los conservadores ofrecerán en estas elecciones.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, dijo que May “espera una coronación, no una competición” en estos comicios, mientras que el portavoz del Partido Nacionalista Escocés (SNP), Angus Robertson, alertó del peligro de un Gobierno ‘tory’ mayoritario y “sin restricciones”.

Aunque han acusado a May de oportunismo político -dado que su partido lidera las encuestas electorales-, los principales partidos británicos han decidido apoyar esta inesperada convocatoria de elecciones, en un intento de ampliar su base parlamentaria de cara al Brexit.

May activó el pasado 29 de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dio inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas para la salida del Reino Unido de la UE.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicó hoy que la auténtica negociación sobre el Brexit comenzará tras las elecciones británicas de junio.