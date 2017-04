La “Declaración 3 de 3” ayudaría a evitar sospechas de corrupción

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 abril, 2017

En el Congreso sólo seis diputados la presentaron, aunque no existe una sanción para quien no lo haga

El diputado Enrique Alejandro Flores Flores consideró que la “Declaración 3 de 3” de los funcionarios públicos ayudaría incluso a evitar sospechas de corrupción.

“Es por eso que hago de nuevo un llamado a aquellos funcionarios y a aquellos diputados a que presenten su declaración 3 de 3, aunque no exista una sanción (por no hacerlo), no tenemos por qué tenerle miedo a esto, ya habemos seis diputados en el Congreso que lo hicimos y no ha pasado nada; la verdad es que a mí no me afecta el que sepan cómo entro y cómo salgo”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PAN de la LXI Legislatura.

Dijo que él fue el primer panista en hacer su “Declaración 3 de 3”, aunque lamentó que falte establecer en la legislación sanciones a quien no haga estas declaraciones.

“Actualmente está la obligatoriedad (de presentar dicha declaración) en la Ley de Transparencia, sin embargo, no es coercitiva, más que un esquema administrativo, no podemos poner sanciones como que una multa o mandar a la cárcel a aquellos que no digan cómo entran al servicio público y cómo salen del servicio público”, puntualizó.

Añadió que como promovente de la iniciativa 3 de 3 “me siento muy apenado con la gente porque lamentable hay fuerzas oficialistas que están coartando el que esto prospere, así como el tema del fuero que también somos promoventes, yo no sé cuál es el temor, yo no sé cuál es el temor de los Poderes de dar la declaración de 3 de 3 y de quitarse el fuero constitucional”.

“La verdad es que nosotros como grupo parlamentario del PAN y yo como promovente de las iniciativas, junto con otros compañeros, me siento decepcionado, porque de ser el ejemplo nacional (San Luis Potosí) de ser el primero en poner una ley de transparencia, somos de los últimos en darle trámite a este tipo de iniciativas ciudadanas y que realmente es lo que podría cambiar la forma de la gente vea a la clase política, cuando la clase política deje de estar por encima del ciudadano que representa es cuando va realmente a representarlos, porque actualmente tener canonjías mayores a los del ciudadano pues es un despropósito, y yo creo que si soy, yo como diputado, el encargado de hacer y reformar leyes debería ser el primero en cumplirlas y no estar por encima de ellas”, sostuvo el legislador Flores Flores.