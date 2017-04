Guatemala formaliza detención de Duarte, espera solicitud de extradición

By Redaccion El Heraldo SLP on 19 abril, 2017

El juez del Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala formalizó la detención de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, quien permanecerá recluido en el penal de Matamoros.

El juzgador resaltó que la seguridad del ex gobernador queda en manos del director y las autoridades del centro penitenciario de Matamoros.

Durante la audiencia, la fiscalía guatemalteca leyó detalles de las acusaciones de las autoridades mexicanas contra Duarte, a quien se le señala de haber utilizado empresas fantasma y testaferros para adquirir propiedades y bienes de manera ilícita.

Duarte de Ochoa continuará su proceso en dicho penal de máxima seguridad.

Cabe resaltar que minutos antes, el ex gobernador de Veracruz se reservó su derecho a decidir sobre su extradición a México ante un tribunal de Guatemala; Duarte de Ochoa aclaró que esta decisión no ‘quiere decir que no lo vaya a hacer’, pero que esperará a que llegue la solicitud formal de extradición.

En este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría; esto no quiere decir que no lo vaya a hacer, sino que me reservo el derecho hasta que llegue la solicitud formal”, comentó Duarte de Ochoa.

Trascendió que las autoridades mexicanas tendrán un plazo de 60 días para presentar la solicitud formal de extradición del ex gobernador de Veracruz.

El tribunal determinó que mientras eso ocurre, el ex gobernador de Veracruz continuará en prisión en la capital guatemalteca

En caso de que Duarte no se allane, en decir, no acepte ser extraditado, su traslado a México podría demorarse hasta un año.