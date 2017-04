Cosas de la Ciudad: PGJE y CEDH investigan la riña en el penal de La Pila

LO QUE FALTABA.- Activistas potosinos amenazan con tomar y hacer clausura de la Catedral Metropolitana de San Luis Rey en exigencia a la detención y encarcelamiento del ex párroco Eduardo Córdova Bautista, quien se encuentra prófugo de la justicia acusado de abuso sexual en contra de cuando menos 100 menores de edad. No, si en este San Luis de la Patria todo puede pasar.

PRESIÓN.- Estamos consiente de la indignación de la sociedad, por la impunidad con que desde un principio se manejo éste caso, primero por parte de la Iglesia, luego por parte del Gobierno de Fernando Toranzo, ya que ambas instancias no sólo lo protegieron, sino que por su omisión, permitieron que escapara, pero de eso a tomar la Catedral, pues lo único que ocasionaría seria la indignación de los fieles y ahí si cuidado. Como golpe mediático sería bueno, pero de ahí no pasará.

INHABILITAN A 4 FUNCIONARIOS.- La Contraloría General de Gobierno, dio a conocer que sancionó a cuatro funcionarios, quienes fueron inhabilitación para desempeñarse en cargos público, pero no proporcionó los nombres ni el motivo de la falta. Además el hecho de que su titular Gabriel Rosillo Iglesias, reconozca que podrían quedar absueltos, ya que recurrieron ante los Tribunales, deja mucho que desear de su actuación. Mi estimado Gabriel, si todo fue bien hecho y está fundamentado jurídicamente, la sanción se mantendrá firme, ahora que si la echan para atrás, algo no hiciste bien.

INVERNADEROS DE SANTA RITA.- A capa y espada José Luis Ugalde Montes ha defendido siempre los invernaderos de Santa Rita y como no iba hacerlo, si él fue el principal impulsor del proyecto, durante la administración de Fernando Silva Nieto. Incluso al ex mandatario le vendió el proyecto como la obra del sexenio y como a los potosinos nos gusta ser primeros en todos, pues señaló que San Luis Potosí se convertiría en el Estado pionero en este tipo de magaproyectos hortícolas.

“NO ES CAJA CHICA”.- Con estos antecedentes el rioverdense rechazó que los invernaderos, sean la caja chica del Estado, con un margen de utilidad de 64 millones de pesos, durante el año pasado, aunque afirmó que desconocía si antes, esos recursos fueron utilizados con otro propósito, ajeno al de apoyar y fortalecer programas agropecuarios, mediante el esquema de paripasos.

COMPROMISO CON LOS DH.- El gobernador Juan Manuel Carreras, reafirmó su compromiso y el de su gobierno favor de los Derechos Humanos, durante la reunión que sostuvo con consejeros y Jorge Andrés López Espinosa presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Precisó su intención de consolidar una cultura que impulse el pleno respeto a las garantías individuales, como prioridad de su administración para consolidar un San Luis Incluyente.

INVESTIGA CEDH RIÑA DE REOS.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ya iniciaron la investigaciones correspondientes para saber que sucedió en la riña que se presentó al interior de la penitenciaría de La Pila, donde un recluso resulto herido de gravedad. Aunque se habla de un solo lesionado están indagando lo ocurrido y para ver cuántos heridos hubo porque que se menciona hasta 15 afectados.

¿DÓNDE ESTÁN LOS 400 MDP?- El presidente de la Asociación potosina de Abogados, Vicente Rosas Serrano dejó en claro que es necesario que se investigue dónde están los 400 millones de pesos que se desviaron del fondo de pensiones de los maestros de telesecundaria, durante el gobierno de Fernando Toranzo Fernández. Porque es necesario aclarar “si hubo esos recurso a donde fueron a parar”.

INDIGNACIÓN.- Las autoridades americanas afirmaron que fue una «bala perdida», la que provocó la muerte del potosino, que buscaba el “sueño americano” en la zona fronteriza de Tamaulipas. Esta versión causa indignación entre los potosinos, porque nadie la cree. Por cierto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos brindará todo el apoyo institucional y asesoría legal, a los familiares del desarrumado paisano asesinado la zona fronteriza de Tamaulipas.