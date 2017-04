Xabi Alonso, el hombre que sabe ganar al Real Madrid

By Redaccion El Heraldo SLP on 18 abril, 2017

En una de sus últimas imágenes publicadas en Twitter, Xabi Alonso aparece recostado en una silla con los pies en alto y contemplando el estadio Santiago Bernabéu desde un edificio cercano. Esa es una de las fotos del partido, el jugador del Bayern Múnich frente al lugar en el jugó entre 2009 y 2014.

El centrocampista acaparará muchos de los focos del duelo que disputarán este martes Real Madrid y Bayern Múnich. Con anterioridad, Xabi Alonso ya se enfrentó al conjunto blanco con otra camiseta en nueve ocasiones, incluida la última de la semana pasada que acabó en derrota (1-2).

Pero, en alguno de sus ocho enfrentamientos ante los blancos, Xabi Alonso conoció la palabra victoria. En total, ganó cinco veces al Real Madrid, y, una de ellas, en el Bernabéu, donde nunca consiguió un marcador que podría clasificar mañana al cuadro germano para las semifinales.

Tal vez aquella victoria con el Liverpool fue la más prestigiosa de todas las que consiguió. Ganó 0-1, en la temporada 2008/09, con un gol del israelí Yossi Benayoun, en una época en la que el Real Madrid se atascaba en los octavos de final.

Y, también, en una época en la que el presidente en esos tiempos era Vicente Boluda, que antes del inicio de la eliminatoria pronosticó que el Real Madrid iba a dar un “chorreo” a su rival.

El verdadero “chorreo”, después del 0-1, llegó en la vuelta, en la que el Liverpool ganó 4-0 y humilló a los blancos. En los dos partidos, estuvo Xabi Alonso, que era el faro de Rafael Benítez en un equipo que nadie olvida por la ciudad inglesa.

Esa no fue la única victoria de Xabi Alonso ante el Real Madrid. En la época en la que despuntaba en la Real Sociedad en un equipo que llegó a ser subcampeón de Liga, el centrocampista del Bayern vivió momentos de gloria en Anoeta. En ese estadio, goleó en dos ocasiones a los blancos. Y, la primera vez, en el curso 2001/02, cuando ganó 3-0 a un equipo que acabó la Liga en la tercera posición. Los tantos de Darko Kovacevic, Dmitri Khokhlov y Óscar de Paula, dejaron muy mal al Real Madrid.

El año siguiente, la victoria tal vez fue más dura e incluso marcó un gol. La Real Sociedad venció 4-2 y, aunque el Real Madrid ganó la Liga, se llevó un serio correctivo con Xabi Alonso a los mandos de su equipo. Kovacevic de nuevo, en dos ocasiones, y el turco Nihat, completaron la nómina de goleadores para el conjunto vasco.

El triplete de victorias con la Real Sociedad lo firmó en el curso 2003/04. Ganó 1-0, con una diana del ruso Valery Karpin, y Xabi Alonso estuvo sobre el campo 78 minutos. Fue sustituido al final por Nihat. Con estos tres partidos, más los dos del Liverpool, el medio del Bayern cierra su lista de victorias ante el Real Madrid.

El resto de encuentros que jugó ante los blancos, menos un empate sin goles en el Bernabéu con la Real Sociedad, acabaron en derrota. Todas, en el estadio del Real Madrid. Alguna de ellas, dolorosa, como el 4-0 de la campaña 2000/2001. En ese encuentro, fue sustituido al principio de la segunda parte para firmar su peor duelo ante los blancos.

También perdió 3-1 un año después, cuando Luis Figo, Raúl González y Kvarme Brjorn en propia meta adelgazaron las estadísticas de Xabi Alonso ante su ex equipo. Estos dos encuentros, más el que perdió con el Bayern Múnich, han sido los únicos que ha perdido contra el Real Madrid.

Este martes, Xabi Alonso disputará su último partido frente a su ex equipo. A final de temporada, colgará las botas y no volverá nunca más.

Disfrutará de un escenario, el Santiago Bernabeú, que admira como demuestra la foto que ha colgado en Twitter y que iba con un mensaje: “Mañana es un partido especial”. Podría ser el canto del cisne de un hombre que ya sabe lo que es ganar al Real Madrid con otra camiseta.